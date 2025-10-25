Der Medizintechnik-Konzern Ottobock (DE000BCK2223) baut seine strategische Partnerschaft mit dem niederländischen NeuroTech-Unternehmen ONWARD Medical weiter aus. Mit einer erneuten Investition von 10 Millionen Euro festigt der Duderstädter Konzern seine Position als größter Anteilseigner und unterstreicht sein langfristiges Engagement im zukunftsträchtigen Bereich der Neuroorthetik. Kapitalerhöhung stößt auf großes Interesse: ONWARD Medical konnte durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren insgesamt 50,9 Millionen Euro einsammeln. Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt