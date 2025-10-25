Die Münchner machen ernst mit der Fokussierung. Allgeier (ISIN DE000A2GS633) verkauft das IT-Managed-Services-Geschäft an den Private-Equity-Investor Synova. Die Tochter Allgeier IT Services GmbH macht rund 50 Millionen Euro Umsatz und bedient vor allem mittelständische Kunden. Die Bewertung liegt im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Closing soll in den kommenden Wochen erfolgen. Zweiter Verkauf innerhalb kurzer Zeit: Nach dem Verkauf des Personaldienstleistungsgeschäfts 2024 ist dies der zweite große Schritt zur Konzentration aufs Kerngeschäft. Allgeier will sich künftig voll auf ...

