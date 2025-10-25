Angetrieben von starken Unternehmenszahlen und erfreulichen Inflationsdaten setzten die US-Leitindizes am Freitag zum Handelsstart ihren Aufwärtstrend fort und erreichten neue Rekordstände. Die Verbraucherpreise in den USA legten im September langsamer als erwartet zu, während sich die Kerninflation - ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise - überraschend weiter abschwächte. Das sind auch gute Nachrichten für Apple: Anleger haben hier bereits über 50 Prozent Gewinn eingefahren.Der iPhone-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
