Der bisher höchste Quartalsgewinn des größten Chip-Auftragsfertigers und ein starkes Umsatzwachstum belegen die Dominanz des Marktführers. Aktionäre profitieren. Der Ausblick und die Bilanz für das dritte Quartal des weltweit größten Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) belegen die auf absehbare Zeit starke Nachfrage für technologisch anspruchsvolle Chips mit Transistoren, deren Größe inzwischen auf die Dimensionen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE