© Foto: GrumpyBeere - pixabay / GrumpyBeere

Die Angst vor einer neuen Tech-Bubble ist zurück - doch Goldman Sachs sieht die Lage an den Märkten für Künstliche Intelligenz differenzierter. In der aktuellen Ausgabe des Top of Mind-Reports betonen die Analysten, dass der KI-Boom zwar Anzeichen von Übertreibung zeigt, aber noch nicht in eine klassische Blase gemündet ist. Laut US-Internet-Analyst Eric Sheridan erinnert der aktuelle Hype zwar an die Dotcom-Zeit, doch wichtige Unterschiede bleiben: Die großen Tech-Konzerne - die Magnificent Seven - generieren hohe freie Cashflows, kaufen eigene Aktien zurück und zahlen Dividenden. Das unterscheide sie deutlich von den verlustreichen Wachstumsfirmen der Jahrtausendwende. Kash Rangan, …