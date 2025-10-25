Nach den spektakulären Preiseinbrüchen bei Gold und Silber hat sich die Lage beruhigt; zumindest augenscheinlich. Doch die Sorge bleibt, dass es mit dem Abverkauf weitergeht, denn sowohl Gold als auch Silber sind in den letzten Monaten exzellent gelaufen. Und das könnte weitere Gewinnmitnahmen provozieren. Die Lage bleibt trotz Beruhigung fragil. Für Gold ist es wichtig, die Konsolidierung, den Schwächeanfall auf 4.000 US-Dollar zu begrenzen. ...

