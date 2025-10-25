Nach Jahren der Schwäche erholt sich der chinesische Aktienmarkt wieder. Die Sorgen vor einem neuen Handelskonflikt zwischen China und den USA haben spürbar nachgelassen. Dennoch zeigen sich viele Anleger weiterhin zögerlich, wenn es um Investments im Reich der Mitte geht. China-Experte Michael Diertl beweist in seinem China Stock Report eindrucksvoll, warum diese Zurückhaltung unbegründet ist. Die Vorzeichen für eine Jahresendrally könnten nämlich nicht besser sein. Laut einer aktuellen Prognose ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.