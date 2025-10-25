Nach Jahren der Schwäche erholt sich der chinesische Aktienmarkt wieder. Die Sorgen vor einem neuen Handelskonflikt zwischen China und den USA haben spürbar nachgelassen. Dennoch zeigen sich viele Anleger weiterhin zögerlich, wenn es um Investments im Reich der Mitte geht. China-Experte Michael Diertl beweist in seinem China Stock Report eindrucksvoll, warum diese Zurückhaltung unbegründet ist. Die Vorzeichen für eine Jahresendrally könnten nämlich nicht besser sein. Laut einer aktuellen Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
