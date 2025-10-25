Der Schweizer Energiedienstleister und Tankstellen-Anbieter Agrola hat seine erste öffentliche Ladestation für E-Lkw mit 600 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen. Installiert wurde sie im Zuge der Umrüstung einer Agrola-Tankstelle in Konolfingen im Kanton Bern - und zwar durch die Landi Aare Genossenschaft. Seit 2016 treibt Agrola in Partnerschaft mit der Agrargenossenschaft Landi Aare den Ausbau von Pkw-Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum voran. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net