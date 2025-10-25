© Foto: Alexander Limbach - Shotshop

Datenzentren verbrauchen immer mehr Strom und die Energiefrage spitzt sich zu. Apollo sieht darin kein Risiko, sondern eine der größten Chancen des Jahrzehnts.Der Energiebedarf für die Rechenzentren, die künstliche Intelligenz betreiben, ist nach Einschätzung von Apollo Global Management so enorm, dass er möglicherweise niemals vollständig gedeckt werden kann. "Die Lücke zwischen dem, was KI verlangt, und dem, was wir weltweit im Stromnetz an Erzeugung und Übertragung haben, ist riesig und wird in unserem Leben nicht geschlossen werden", sagte Dave Stangis, Leiter der Nachhaltigkeitsstrategie bei Apollo, in einem Interview mit Bloomberg. Damit fordert er Investoren in erneuerbare Energien …