Was, wenn die Antwort auf das größte Rätsel der Physik auf der Rückseite des Mondes wartet? Ein neues Konzept zeigt, wie wir die Dunkle Materie finden könnten, indem wir dem Echo des Urknalls lauschen. Ein internationales Team von Physiker:innen hat eine neue Methode vorgeschlagen, um die Natur der Dunklen Materie zu entschlüsseln. Ihre im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlichte Studie zeigt, wie die allerersten Radiowellen des Universums direkte ...

