Ein Konsortium rund um die französische Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes will auf einem Abschnitt der A10 bei Paris das induktive Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt erproben. Die Installation entsprechender Spulen in die Fahrbahn startete schon Anfang des Jahres. Jetzt ist spruchreif, dass diese 200 kW Dauer- und 300 kW Spitzenleistung übertragen sollen. Die A10-Teststrecke ist in der Nähe der Stadt Angervilliers bei Paris gelegen ...

