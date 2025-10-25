Wochenrückblick - Indizes im grünen Bereich

Werbung
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Die USA haben Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt. Frankreichs Präsident Macron fordert, das stärkste Handelsinstrument der EU, das sogenannte "Anti-Coercion-Instrument", gegen China einzusetzen, falls keine Einigung bei den Exportkontrollen für kritische Rohstoffe erzielt wird. In Deutschland überraschte die Konjunktur positiv: Der Einkaufsmanagerindex stieg im Oktober auf 53,8 Punkte. Außerdem veröffentlichten Unternehmen wie Netflix, Nokia und Tesla ihre Quartalszahlen.
Globaler Aktienmarkt - Positive Woche und ein neues Allzeithoch im Dow Jones®
Positive Woche für den DAX®: Der deutsche Leitindex notierte am Freitagmittag rund 1 % über dem Schlusskurs der Vorwoche. In den USA erreichte der Dow Jones ein neues Allzeithoch und lag, ebenso wie der S&P 500®, am Donnerstagabend etwa 1 % über dem Vorwochenschluss. Einzig der Nasdaq-100 Index® zeigte sich am Donnerstagabend nahezu unverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Was ist auf politischer Ebene passiert?
US-Präsident Trump hat Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, wodurch jegliche wirtschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen verboten wird. Zusätzlich stoppte er alle Handelsgespräche mit Kanada, nachdem eine von Ontario finanzierte Werbekampagne seinen Zoll-Plan kritisierte und Auszüge einer Rede von Ex-Präsident Reagan für Freihandel nutzte. Der französische Präsident Macron rief die EU-Staats- und Regierungschefs dazu auf, das stärkste Handelsinstrument der EU gegen China einzusetzen, sollte keine Lösung für Chinas geplante Exportkontrollen bei kritischen Rohstoffen gefunden werden. Laut Insidern sollen dabei alle Optionen, einschließlich des "anti-coercion-instruments", geprüft werden.
Was war auf konjunktureller Ebene wichtig?
In Großbritannien blieb die Inflation zuletzt unerwartet stabil, was die Chancen auf eine Zinssenkung zum Jahresende erhöht. Im September stiegen die Verbraucherpreise laut dem Statistikamt in London im Vergleich zum Vorjahresmonat durchschnittlich um rund 3,8 Prozent. Auch in Deutschland gibt es positive Wirtschaftssignale: Die Konjunktur hat im Oktober überraschend deutlich an Fahrt aufgenommen und das stärkste Wachstum seit fast zweieinhalb Jahren verzeichnet. Darauf deutet der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die Privatwirtschaft hin, der sowohl Industrie als auch Dienstleister umfasst. Das Stimmungsbarometer legte um 1,8 Punkte auf 53,8 Punkte zu, wie S&P Global am Freitag nach der monatlichen Befragung von Einkaufsmanagern bekanntgab.
Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?
Netflix meldete am Dienstagabend Quartalszahlen. Der Streaminganbieter verzeichnete im dritten Quartal trotz eines Steuerstreits in Brasilien einen Gewinnanstieg auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar, musste aber 619 Millionen US-Dollar an die brasilianischen Behörden zahlen.
Nokia steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal auf 4,8 Milliarden Euro, vor allem dank starker Nachfrage bei Netzwerk-Infrastruktur und optischen Netzwerken. Das Unternehmen hebt die Jahresprognose an und setzt verstärkt auf Wachstumsfelder wie künstliche Intelligenz und Verteidigungstechnologie. Die Aktie stieg diese Woche auf ein neues Jahreshoch.
Tesla hat im dritten Quartal dank eines Ansturms von Käufern vor dem Auslaufen einer US-Steuergutschrift einen Rekordumsatz erzielt, die Gewinnerwartungen jedoch verfehlt. Der Umsatz des Elektroautobauers stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 28,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf