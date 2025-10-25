Gold Analyse & Prognose: Einmaliger Wochenrücksetzer?! - Wochenausblick zum Goldpreis

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 44/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS Gold hat seinen Run zum Wochenbeginn der zurückliegenden Börsenweoche beendet. Nachdem das neue Allzeithoch formatiert war, stellten sich deutliche Gewinnmitnahmen ein. Es ging dynamisch abwärts. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Lunten von zwei der letzten drei Tageskerzen, jeweils auf der SMA20 (aktuell bei 4.054,6 US-Dollar) aufgesetzt haben. In diesem Bereich sind wieder Käufer in den Markt gekommen. Nach wie vor notiert das Edelmetall über dieser Durchschnittslinie.

Trotz des Rücksetzers in der abgelaufenen Handelswoche hat der Goldpreis nach wie vor alle Chancen wieder aufwärtszulaufen an neue Hochs zu laufen. Solange sich das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange besteht die Möglichkeit, dass sich neue Hochs ausbilden könnten.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 25.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.