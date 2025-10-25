Bis zu 10 % Dividende: Hochdividenden-ETFs locken mit üppigen Ausschüttungen. Doch oft steckt dahinter kein Renditewunder, sondern schleichender Substanzverlust. Hohe Ausschüttungen sind für viele Anleger ein magischer Anziehungspunkt. Monatlicher Cashflow, planbare Erträge, das Gefühl, auch in schwankungsreichen Zeiten solide Einnahmen zu generieren - gerade in einer Welt, in der Zinsen lange Zeit kaum existierten, klingt das wie die perfekte Strategie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
