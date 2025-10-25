Themen-ETFs klingen nach Zukunft, liefern aber oft Verluste: Diese drei Hype-Produkte laufen bis heute ihrem Ausgabekurs hinterher und haben viele Anlegern einiges gekostet. ETFs gelten als Königsweg für langfristigen Vermögensaufbau: breit diversifiziert, kostengünstig, transparent. Doch was in der Theorie einfach klingt, wird in der Praxis schnell zum Bumerang - vor allem bei sogenannten Themen-ETFs. In den vergangenen Jahren haben sich einige ...

