Themen-ETFs klingen nach Zukunft, liefern aber oft Verluste: Diese drei Hype-Produkte laufen bis heute ihrem Ausgabekurs hinterher und haben viele Anlegern einiges gekostet. ETFs gelten als Königsweg für langfristigen Vermögensaufbau: breit diversifiziert, kostengünstig, transparent. Doch was in der Theorie einfach klingt, wird in der Praxis schnell zum Bumerang - vor allem bei sogenannten Themen-ETFs. In den vergangenen Jahren haben sich einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE