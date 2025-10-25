GUIGANG, China, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem hat die Regierung des Bezirks Gangnan, Stadt Guigang, Guangxi, auf der 22. China-ASEAN-Expo-Plattform erfolgreich eine Kooperationsvereinbarung mit Shandong Jinyuan Wood Industry Co., Ltd. unterzeichnet. Geplant ist der Aufbau einer Produktionslinie und entsprechender Anlagen mit einer Jahresproduktion von 40 Millionen imprägnierten Papieren und 12 Millionen Dekorplatten sowie die Einführung fortschrittlicher Produktions- und Prüfanlagen. Nach der Inbetriebnahme wird ein Jahresumsatz von etwa 680 Millionen Yuan erwartet.

Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Errungenschaft des Bezirks Gangnan zur Förderung der High-End-Entwicklung des Holzindustrieclusters. Der Bezirk ist geografisch günstig gelegen, nahe der Wirtschaftszone ASEAN, und fungiert als strategisches Tor zum südostasiatischen Markt. Er ist von umfangreichen Forstressourcen umgeben. In den letzten Jahren nutzte der Bezirk aktiv wichtige Opportunitäten wie den Bau des westlichen Land-See-Korridors und des Pinglu-Kanals und schöpfte dabei die logistischen Vorteile des Binnenflussknotenpunkts Guigang und der Xijiang Golden Waterway voll aus. Er hat kontinuierlich die Gesamtkosten gesenkt, den ASEAN-Markt erweitert und die Umstellung der Holzindustrie von der "Holzplattenherstellung" auf hochwertige "maßgeschneiderte Einrichtungsgegenstände" vorangetrieben. Derzeit verfügt der Bezirk Gangnan über ein vollständiges industrielles Kettensystem, das von der Furnierproduktion bis zur individuellen Gestaltung ganzer Häuser reicht. Im Jahr 2024 überstieg die Produktion von künstlichen Holzplatten im Bezirk 15 Millionen Kubikmeter, was etwa einem Viertel der Gesamtproduktion von Guangxi entspricht.

Seit 2006 ist die Zahl der Holzindustrieunternehmen im Bezirk Gangnan von mehr als 30 auf über 1.400 gestiegen, darunter mehr als 300 Unternehmen, die die vorgesehene Betriebsgröße überschreiten. Der Gangnan Holzindustriepark hat sich zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte für die zehn bekanntesten Holzplattenmarken Chinas entwickelt und produziert jährlich mehr als 10 Millionen Kubikmeter hochwertige Möbel- und Einrichtungsplatten. Die Produktpalette umfasst mehr als zehn Kategorien, darunter Möbelplatten, Wandverkleidungen und Holzfußböden. Die holzverarbeitende Industrie hat sich zu einem traditionellen, vorteilhaften und für diese Region repräsentativen Wirtschaftszweig entwickelt.

Im Hinblick auf die intelligente Transformation der Industrie hat der Bezirk Gangnan die tiefgreifende Integration künstlicher Intelligenz in traditionelle Fertigungsindustrien aktiv vorangetrieben und KI-Technologie in wichtigen Bereichen wie Qualitätskontrolle und Verarbeitung eingeführt. Dadurch konnten die Produktionseffizienz und die Produktqualität nachhaltig verbessert werden. So hat beispielsweise Boyite Smart Home, ein im Bezirk ansässiges Unternehmen, ein KI-basiertes Full-Chain-Empowerment-Modell aufgebaut, das intelligente Qualitätskontrolle und eine effiziente Handelsplattform integriert und so die betriebliche Effizienz der Industriekette umfassend verbessert. Von Januar bis August dieses Jahres erzielten Unternehmen der Holzindustrie im Bezirk Gangnan, die eine bestimmte Größe überschreiten, einen Gesamtproduktionswert von 13,52 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der kumulierte Umsatz erreichte 10,9 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Juli erreichte das Verkaufsvolumen von Holzwerkstoffplatten 6,545 Millionen Kubikmeter, was einem Anstieg von 17,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Tao Jianquan, Sekretär des CPC-Komitees des Bezirks Gangnan, erklärte, dass der Bezirk derzeit den Aufbau des Modells "Ein Park mit mehreren Zonen" unter hohen Standards vorantreibt und sich dabei auf den Aufbau von Industriezentren dem Jiangnan Industriepark und dem Suwan Neuen Bezirk konzentriert, deren Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Möbeln liegt. Ziel ist es, einen hochwertigen Demonstrationscluster für die grüne Einrichtungsindustrie mit Sitz in Südchina und Reichweite bis in die ASEAN-Region aufzubauen, um kontinuierlich dem Anspruch "Mit guten Platten gute Häuser bauen" näher zu kommen und einen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und zur Modernisierung der modernen Forstwirtschaft zu leisten.

