© Foto: adobe.stock.com

Gold und Silber wurden zuletzt von einem gewaltigen Preisbeben erfasst. Daran besteht kein Zweifel. Panikartige Verkäufe erfassten die Edelmetalle. Grund zur Sorge? Nein, denn vielmehr ist die Korrektur zu begrüßen. Panik vor dem nächsten Beben bei Silber In der zweiten Wochenhälfte hatte sich die Lage augenscheinlich beruhigt. Nicht zuletzt die am Freitag mit Verzögerung veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten trugen zu dieser Beruhigung bei, machen sie doch eine Leitzinssenkung durch die Fed am kommenden Mittwoch (29. Oktober) wahrscheinlicher. Und dennoch kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass von vielen Anlegern und Investoren eine zweite Abverkaufswelle bzw. ein zweites …