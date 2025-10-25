Von Handelsszenen bis hin zum Erhalt des Amazonas-Regenwaldes engagiert sich der Online-Broker für den Umweltschutz

MANAUS, Brasilien, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group hat heute ihr Programm "Protect the Amazon with Every Trade" (Schützen Sie den Amazonas mit jedem Handel) vorgestellt, das erste Programm eines Online-Brokerage-Unternehmens, das durch die Handelsaktivitäten seiner Kunden in Lateinamerika einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Diese Bemühungen unterstreichen die zunehmende Konvergenz von Finanzmärkten und Umweltverantwortung, da Händler und Investoren bei ihren Entscheidungen zunehmend Klimarisiken und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigen. Für jeden berechtigten Handel in Lateinamerika spendet die EBC im Namen des Kunden ohne zusätzliche Kosten für den Kunden an geprüfte Naturschutzpartner und verbindet so die routinemäßige Marktteilnahme mit messbaren Naturschutzergebnissen.

"Mit der Einführung dieses Programms bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, einen Beitrag zum Schutz eines der bedeutendsten Regenwälder der Welt im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. In Anlehnung an das Ziel der COP29, die Klimafinanzierung bis 2035 auf jährlich rund 1,3 Billionen US-Dollar zu erhöhen und private Investitionen durch intelligentere Risikoteilung zu erschließen, vereinfachen wir es jedem Unternehmen, einen Beitrag zum Schutz des Amazonas zu leisten. Dies ist das erste Mal, dass ein Online-Broker das tägliche Handelsgeschäft in einem solchen Umfang mit dem Schutz tropischer Ökosysteme verknüpft hat", so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd.

Reaktion auf den demografischen Wandel hin zu Umweltwerten

Die Initiative befasst sich mit den sich wandelnden Marktdemografien, wobei 30 % der Investoren der Generation Z bereits während ihres Studiums oder im frühen Erwachsenenalter mit dem Handel begonnen haben. Die Generation Z sowie die Millennials suchen zunehmend nach Finanzdienstleistern, die ihren ökologischen und sozialen Werten entsprechen.

"Wir wollten unseren Kunden in Lateinamerika eine einfache Möglichkeit bieten, sich an den Naturschutzbemühungen im Amazonasgebiet zu beteiligen", fügte Barrett hinzu. "Diese Kampagne ermöglicht es Händlern, den Schutz des Amazonas-Regenwaldes mühelos zu unterstützen. Für jeden Handel leiten wir in ihrem Namen eine Spende an Naturschutzpartner weiter, die sich direkt auf die wichtige Lunge unseres Planeten, den Amazonas, auswirkt."

Der Schutz des Amazonasgebiets im Einklang mit geschäftlichen Erfordernissen

Die EBC ist sich bewusst, dass die Unterstützung des Schutzes des größten Regenwaldes der Welt sowohl ökologischen Erfordernissen als auch geschäftlichen Anforderungen in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, gerecht wird. Der Handel selbst führt zwar nicht direkt zu einer Verringerung der Emissionen, doch durch die Verknüpfung von Handelsgeschäften mit dem Schutz des Amazonasgebiets wird privates Kapital für die Erhaltung wichtiger Kohlenstoffsenken mobilisiert - eine vorrangige Maßnahme im Rahmen der 1,5-Grad-Agenda und eine Ergänzung zu den systemischen Bemühungen zur Dekarbonisierung. Im Vorfeld der COP30 Brasil Amazonia im November 2025, dem ersten UN-Klimagipfel, der in der Amazonasregion stattfindet, verfolgt die EBC einen proaktiven Ansatz, um ganzheitlich Wirkung zu erzielen und gleichzeitig Kunden über die Auswirkungen jedes Handels auf die ökologische Nachhaltigkeit aufzuklären.

Der Amazonas erstreckt sich über 6,7 Millionen Quadratkilometer, spielt eine entscheidende Rolle für die globale Klimastabilität und beherbergt etwa 10 % aller bekannten Arten. Wissenschaftler warnen vor einem möglichen Wendepunkt, sollte die Entwaldung weitergehen. In diesem Fall könnte sich das Biom von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle wandeln, was Auswirkungen auf die globalen Klimamuster und auf die Finanzmärkte hätte, die von ökologischer Stabilität abhängig sind.

Kapitalmärkte mit Klimaresilienz über den Amazonas hinaus verknüpfen

"Die Märkte können es sich nicht leisten, das Klima zu ignorieren", fügte Barrett hinzu. "Der Amazonas ist nicht nur ein Hotspot der Biodiversität, sondern auch ein Dreh- und Angelpunkt der globalen Kohlenstoffmärkte. Die Entwicklungen in diesen Regenwäldern werden sich unmittelbar auf unsere Welt auswirken und den Kurs von ESG-Investitionen beeinflussen, von Emissionszertifikaten bis hin zu grünen Anleihen. Unsere Initiative verbindet Kapital mit Klimalösungen auf eine Weise, die sowohl für Händler als auch für den Planeten von Bedeutung ist."

Über den Amazonas hinaus hat die EBC auch Interesse bekundet, einen Beitrag zur globalen Expansion zu leisten, um andere Naturschutzprojekte von hoher Integrität zu unterstützen. Diese Initiative steht im Einklang mit der übergeordneten Mission der EBC, einen Mehrwert für Kunden zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag in den Gemeinden zu leisten.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht der EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird die EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. Die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften - insbesondere durch die Initiative "United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

