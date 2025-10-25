Statt Rekordschulden aufzunehmen, könnte so ein Teil der Milliardeninvestitionen des Staates finanziert werden - diese Idee kommt immer wieder Die Deutsche Bundesbank verfügt über den zweitgrößten Goldschatz aller Länder der Welt. Vor ihr liegt nur die Federal Reserve, hinter ihr die Notenbanken von Italien, Frankreich, Russland und China. Immer wieder taucht in diesem Zusammenhang eine Frage auf: Warum macht Deutschland Rekordschulden, anstatt einen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.