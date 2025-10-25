Ein brisanter Skandal erschüttert die Nachhaltigkeitsstrategie von TUI: Der Reisekonzern hat seine Partnerschaft mit der Prince Holding Group in Kambodscha überraschend beendet - nur wenige Monate nach der Übernahme eines TUI Blue Hotels. Grund für den drastischen Schritt sind schwerwiegende Vorwürfe gegen den asiatischen Geschäftspartner, die von Menschenhandel über Cyberkriminalität bis hin zu massiven Compliance-Verstößen reichen. Für TUI ...

