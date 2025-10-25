© Foto: picture alliance / Zoonar | Cigdem Simsek

Mit bis zu 16 Ausschüttungen im Jahr ist die brasilianische Bank Itaú Unibanco einer der fleißigsten Dividendenzahler der Welt. Lohnt sich hier ein Engagement? Der Dividenden-Radar ist diese Woche zu Gast in Brasilien Sogenannte Monatszahler gelten unter ausschüttungsorientierten Anlegerinnen und Anleger als besonders beliebt. Gerade Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger in die Welt von Dividendenstrategien empfinden den Erhalt der ersten Zahlung oft nur wenige Wochen nach dem Engagement als motivierend. Außerdem ermöglicht die monatliche Zahlweise eine besonders genaue Finanzplanung - entweder im Rahmen von Reinvestments oder aber auch, um aus dem laufenden Cashflow wiederkehrende Ausgaben …