XRP-Prognose: Analysten erwarten Rallye über 3 Dollar - SNORT-Presale als Alternative

Nach einer Phase der Konsolidierung mehren sich die Anzeichen für eine mögliche Trendwende bei XRP. Mehrere Analysten zeigen sich optimistisch und verweisen auf verschiedene Faktoren, die eine starke XRP-Rallye begünstigen könnten. Parallel dazu gewinnt der Meme-Coin SNORT in der Presale-Phase an Aufmerksamkeit, der bereits über 5,5 Millionen Dollar einsammeln konnte.

XRP zeigt bullische Signale für Rebound-Rallye

Der Ripple-Coin hat innerhalb der letzten 24 Stunden wieder eine deutliche Erholung erfahren. Seit gestern ging es um 4,16 % aufwärts. Damit tradet XRP nun wieder über der 2,50-$-Marke und gehört zudem zu den 5 bestperformenden Kryptowährungen unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung. XRP hatte vor allem Ende 2024 durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA eine starke Rallye von 0,50 $ auf über 3,00 $ erlebt, bevor eine Konsolidierungsphase einsetzte.

Gleich mehrere Analysten verweisen auf bullische Signale, die eine XRP-Rallye in den kommenden Wochen begünstigen könnten. Steph Is Crypto bezieht sich in seiner Analyse auf den RSI-Indikator, der bei XRP zuletzt in den stark überverkauften Bereich abgerutscht ist. Ali Martinez macht zudem darauf aufmerksam, dass der TD-Sequential-Indikator gerade ein Kaufsignal für XRP abgegeben hat. Als Nächstes könnte eine Erholung in Richtung der oberen Widerstandslinie folgen, die derzeit bei knapp 3 $ liegt. Sollte den Bullen dann ein positiver Ausbruch gelingen, könnte es schnell weiter aufwärts in Richtung 3,60 $ oder möglicherweise sogar erstmals über 4 $ gehen.

SNORT-Presale: Telegram-Trading-Bot sammelt 5,5 Millionen Dollar ein

SNORTER steckt aktuell noch in der Presale-Phase und kann ausschließlich über die offizielle Website des dahinterstehenden Projektes Snorter erworben werden. Bis jetzt kamen schon über 5,5 Millionen $ an Presale-Funding für den jungen Meme-Coin zusammen. Der Einstiegspreis beläuft sich aktuell auf 0,1083 $, und Anlegern verbleiben nur noch 2 Tage, um im Presale zu investieren. Dann endet der Vorverkauf, das Token Generation Event steht an, und das erste Börsenlisting folgt.

Spannend an Snorter ist neben der nativen Kryptowährung vor allem der Snorter-Bot. Dies ist ein Telegram-Trading-Bot, der es ermöglicht, Kryptowährungen direkt in der Telegram-App im Chat zu traden. Um sich gegen etablierte Konkurrenten wie BonkBot oder BananaGun durchzusetzen, setzt der Snorter-Bot auf die Solana Virtual Machine. Auf dieser aufbauend können Trades hier in unter einer Sekunde abgewickelt und für nur 0,85 % Gebühren durchgeführt werden. Das macht den Snorter-Bot vor allem für kurzfristig orientierte Trader spannend.

