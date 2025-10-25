Bitcoin bewegt 5,5 Millionen Coins über 100.000$-Marke während HYPER-Presale 25 Millionen$ erreicht

Bitcoin notiert aktuell bei rund 111.000 US-Dollar und bewegt sich seit mehreren Wochen in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Neue On-Chain-Daten zeigen jedoch, dass bereits 5,5 Millionen Bitcoin, also rund 30 Prozent des zirkulierenden Angebots, mindestens einmal bei Kursen über 100.000 US-Dollar transferiert wurden. Während ein Teil der Anleger weiterhin langfristig hält, entsteht parallel ein neuer Impuls durch die technologische Entwicklung: Bitcoin Hyper, als neue Layer-2-Lösung, will die Netzwerknutzung deutlich erweitern und sammelte im Presale bereits rund 25 Millionen US-Dollar ein.

Bitcoin-Angebot über 100.000 US-Dollar: Was diese On-Chain-Metrik bedeutet

Die von Analyst Wicked vorgestellte Metrik basiert auf einer On-Chain-Analyse von sogenannten UTXOs ("Unspent Transaction Outputs") und liefert ein spannendes Bild über die aktuelle Bitcoin-Verteilung. Laut den Daten von Glassnode wurden bereits mehr als 5,5 Millionen der insgesamt rund 19,9 Millionen Bitcoin mindestens einmal bei Kursen über 100.000 US-Dollar bewegt. Das bedeutet nicht, dass diese Coins dauerhaft zu diesen Preisen gehandelt wurden. Vielmehr zeigen die UTXO-Daten, dass sie in diesem Preisbereich mindestens einmal transferiert oder ausgegeben wurden.

Analysten interpretieren diese Daten als Zeichen dafür, dass der Markt zunehmend Liquidität und Bewegung auf hohem Bewertungsniveau aufweist. Wenn viele Coins oberhalb von 100.000 US-Dollar aktiv waren, deutet das auf eine veränderte Preiswahrnehmung hin. Der Markt scheint dieses Niveau nicht mehr als Ausnahme, sondern als Teil einer neuen Normalität zu betrachten. Das stärkt langfristig das Vertrauen in hohe Bitcoin-Bewertungen.

Bitcoin Hyper Presale erreicht 25 Millionen Dollar: Layer-2-Revolution für Bitcoin

Die nächste Wachstumswelle von Bitcoin könnte technologisch ausgelöst werden, durch die steigende Akzeptanz von Layer-2-Lösungen. Diese aufbauenden Netzwerke ermöglichen schnellere Transaktionen, intelligente Verträge und DeFi-Anwendungen, ohne die Kernstruktur des Bitcoin-Netzwerks zu verändern. In diesem Umfeld gewinnt Bitcoin Hyper aktuell besonders an Dynamik. Das Team hinter der neuen Layer-2-Lösung verfolgt das Ziel, die Stabilität und Sicherheit des Bitcoin-Mainnets mit der Geschwindigkeit moderner Hochleistungs-Blockchains zu vereinen.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine (SVM). Sie erlaubt es, bestehende Solana-Anwendungen ohne aufwendige Anpassung in das Bitcoin-Umfeld zu bringen. Über eine sogenannte Canonical Bridge werden echte BTC im Mainnet hinterlegt und in Form von HYPER-BTC auf der Layer-2-Ebene nutzbar gemacht. Der HYPER-Token befindet sich aktuell im Presale und ist über die offizielle Website mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Kreditkarte erhältlich. Frühe Investoren profitieren von günstigen Einstiegspreisen und bis zu 48 Prozent Staking-Rendite pro Jahr.

