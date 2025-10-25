ASTER und HYPER: Zwei vielversprechende Kryptoprojekte mit Wachstumspotenzial für November

Zwei neue Coins ziehen aktuell die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich, die nach jungen Kryptoprojekten suchen: ASTER und HYPER. Beide befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, weisen spannende Konzepte und starkes Wachstumspotenzial auf. Während ASTER als neue dezentrale Börse bereits beeindruckende Handelsvolumina verzeichnet, will HYPER die erste echte Layer-2-Lösung für das Bitcoin-Netzwerk schaffen.

ASTER: Starker Rebound vom 1-Dollar-Support könnte bevorstehen

Bei ASTER handelt es sich um eine der neuesten Top-Kryptowährungen. Der Coin hatte seinen Launch erst am 17. September und konnte direkt danach explodieren. Auf das Börsenlisting zu Kursen von unter 0,10 $ folgte innerhalb von 7 Tagen ein Aufschwung um über 2400 %. Schon am 24. September erreichte ASTER so ein All-Time-High von 2,42 $. Dahinter steht die gleichnamige neue DEX-Börse Aster, welche etablierten Größen wie Hyperliquid Konkurrenz machen will.

Durch die Entwertung, welche der Kryptomarkt in den letzten Wochen erfahren hat, ist jedoch auch der Wert von ASTER deutlich eingebrochen. Am 22. Oktober wurde schließlich ein Tief bei knapp unter 1 $ erreicht. Bei der 1-$-Marke scheint ASTER jedoch Support gefunden zu haben. Bis jetzt konnte sich der Preis bereits wieder auf 1,1 Dollar erholen. Damit liegt die Marktkapitalisierung nun wieder bei 2,25 Milliarden $, was ASTER nach wie vor zur 44. größten Kryptowährung macht. In den Augen vieler Analysten könnte als Nächstes eine Rebound-Rallye vom 1-$-Support folgen.

Bitcoin Hyper Presale: Erste Layer-2-Lösung für Bitcoin vor dem Börsenlisting

Das junge Kryptoprojekt Bitcoin Hyper steht noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Die native Kryptowährung HYPER wurde bislang noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet und ist nur im Presale erhältlich. Der Presale-Preis beläuft sich derzeit auf 0,013165 $. Bis jetzt kamen so über 24 Millionen $ an Presale-Funding zusammen, was Bitcoin Hyper schon jetzt zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte des Jahres macht.

Das Spannendste am Projekt dürfte wohl das Ziel der Entwickler sein, mit Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin auf den Markt zu bringen. Im Gegensatz zu Ethereum und anderen Netzwerken verfügt BTC nämlich noch über keine eigene L2-Lösung. Bitcoin Hyper könnte dieses Problem lösen. Die L2-Lösung soll auf der Solana Virtual Machine aufbauen und damit Solanas Effizienz mit Bitcoins Stabilität als Leitwährung kombinieren. So könnte BTC auch wieder für Micropayments attraktiv werden.

