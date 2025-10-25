© Foto: Tomas Griger - Zoonar.com/Tomas Griger

Der Kospi steigt auf über 3.800 Punkte und macht Südkorea zum heißesten Aktienmarkt der Welt. Samsung, SK Hynix und die KI-Rallye treiben den Boom auf Rekordniveau.Der südkoreanische Leitindex Kospi hat seine Position als weltweit stärkster großer Aktienmarkt in diesem Jahr untermauert. Der Kospi liegt seit Jahresbeginn rund 60 Prozent im Plus. Damit übertrifft der südkoreanische Aktienmarkt deutlich die Gewinne des Hang Seng Index in Hongkong und des japanischen Nikkei 225. Haupttreiber des Aufschwungs sind Halbleiterwerte, die weiterhin massives Anlegerinteresse auf sich ziehen. Um die Attraktivität des heimischen Marktes zusätzlich zu stärken, kündigte die Korea Exchange (KRX) an, die …