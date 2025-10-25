Der Neobroker-Markt in Deutschland bleibt 2025 in Bewegung. Immer mehr Anbieter drängen mit schlanken Strukturen, digitalen Prozessen und niedrigen Gebühren auf den Markt. Potenzielle Neukunden sollten bei der Suche nach dem besten Neobroker folgendermaßen vorgehen. In den vergangenen Monaten haben zahlreiche renommierte Wirtschaftspublikationen die Branche unter die Lupe genommen. Dabei fällt auf: Die jeweiligen Testsieger unterscheiden sich teils ...

