Altimetrik hat heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von SLK Software bekannt gegeben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines führenden Anbieters im Bereich Digital Engineering dar. Im Rahmen dieser Umstellung wird SLK Software nun unter seiner neuen Identität als "SLK, ein Unternehmen von Altimetrik" firmieren.

Die Integration vereint die KI-orientierten, datengestützten Innovationsfähigkeiten von Altimetrik mit den Stärken von SLK in den Bereichen Intelligent Enterprise, Digital Operations, Intelligent Infrastructure sowie Automation and Quality Engineering und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette der digitalen Transformation ab, von der Strategie und Konzeption bis hin zu Engineering und Managed Services. Die vereinigte Organisation basiert auf einem praxisorientierten Ansatz und verbindet fundiertes Fachwissen mit modernen Plattformen und digitalen Betriebsmodellen, um eine zielgerichtete Umsetzung in überschaubaren Schritten zu ermöglichen, die die Amortisationszeit verkürzt.

"Ich freue mich sehr, das SLK-Team offiziell bei Altimetrik willkommen zu heißen. Damit werden zwei Unternehmen zusammengeführt, die sich durch Zielstrebigkeit, Innovationskraft und ein unerschütterliches Engagement auszeichnen, um unseren Kunden zu helfen, im Zeitalter intelligenter Geschäftsprozesse selbstbewusst voranzugehen", erklärte Raj Sundaresan, CEO von Altimetrik. "Der Abschluss dieser Übernahme stellt einen entscheidenden Meilenstein dar, der über die reine Größe hinausgeht. Es geht darum, Unternehmen dabei zu unterstützen, in einer von KI geprägten Welt verantwortungsbewusst zu wachsen, indem wir die Art und Weise neu gestalten, wie sie KI nutzen, um echte, messbare Auswirkungen zu erzielen."

Altimetrik und SLK vereinen ein globales Team von über 10.000 Fachkräften in mehr als 17 Ländern und betreiben über 20 Ingenieurzentren. Das kombinierte Unternehmen bedient über 150 Unternehmenskunden, darunter führende Fortune-500-Unternehmen, und bietet das gesamte Spektrum an KI-basierten Lösungen von Daten über Technik bis hin zu intelligenten Abläufen und Automatisierung. Damit unterstützt es Unternehmen dabei, den Schritt vom Experimentieren zur Einführung und kontinuierlichen Wertschöpfung zu vollziehen.

"Der Zusammenschluss von Altimetrik und SLK läutet eine neue Ära für Unternehmenstechnologie ein", erklärte Puneet Bhatia, Partner und Executive Chairman von TPG Capital Asia in Indien sowie Vorstandsmitglied bei Altimetrik. "Das vereinte Unternehmen ist bereit, die Modernisierung von Unternehmen zu beschleunigen und transformative Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen eine Reise, die TPG mit Begeisterung begleitet."

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Investitionsgeschichte, zu einer Zeit, in der KI weiterhin als transformative Kraft in der sich wandelnden Geschäftswelt von heute wirkt und die Art und Weise, wie Unternehmen agieren, konkurrieren und wachsen, neu gestaltet", erklärte Vivek Mohan, Business Unit Partner bei TPG Capital Asia und Vorstandsmitglied bei Altimetrik. "Mit ihrer gemeinsamen Größe, ihrer KI-Expertise und ihrer hervorragenden Leistungsfähigkeit werden Altimetrik und SLK schnellere Innovationen und größere Auswirkungen für Kunden vorantreiben und eine erhebliche Wertschöpfung ermöglichen."

Aufbauend auf dem AI First-Ansatz von Altimetrik und der Einführung von ALTI AI Adoption Lab und DomainForge.ai werden Altimetrik und SLK diese Dynamik fortsetzen und umfassende Kompetenzen in den Bereichen Daten, KI, Produktentwicklung und -erfahrung, Plattformmodernisierung, Analytik, DevSecOps, Cybersicherheit, intelligente Infrastruktur und Cloud-Betrieb anbieten, die durch starke Technologiepartnerschaften untermauert werden. Die vereinte Organisation profitiert außerdem von einem stärkeren Ökosystem technologischer Allianzen, darunter OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake und Databricks.

Avendus Capital fungierte als exklusiver Finanzberater von SLK Software. EY fungierte als exklusiver Finanzberater für Altimetrik und TPG.

Über Altimetrik

Altimetrik ist ein auf KI spezialisiertes Daten- und Digital-Engineering-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, ihr Wachstum durch einen schrittweisen, produktorientierten Ansatz zu beschleunigen. Als offizieller OpenAI-Servicepartner ermöglichen unser ALTI AI Adoption Lab und DomainForge.ai Unternehmen die Entwicklung und Skalierung von KI-Lösungen auf Unternehmensniveau.

Mit über 6.000 Fachleuten weltweit und einer ausgeprägten technischen Kompetenz unterstützen wir Unternehmen aus den Bereichen BFSI, Fertigung, Einzelhandel und CPG, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften dabei, ihre Technologien zu modernisieren, neue Geschäftsmodelle einzuführen und den Einsatz von KI zu skalieren angetrieben durch datengesteuerte Innovation, intelligente digitale Abläufe und Automatisierung.

Altimetrik wurde in der Constellation Research ShortList 2025 für globale KI-Dienstleistungen ausgezeichnet und in der PEAK Matrix der Everest Group für BFSI und Life Sciences Digital Engineering als bedeutender Wettbewerber genannt. Darüber hinaus rangiert Altimetrik auf der Liste der besten geführten Unternehmen 2025 von Glassdoor und sorgt für Effizienz, Transparenz und reibungsloses Wachstum im KI-Zeitalter. Erfahren Sie mehr unter altimetrik.com.

Über SLK, ein Unternehmen von Altimetrik

SLK, ein Unternehmen von Altimetrik, ist ein globaler Technologie-Dienstleister, der sich darauf konzentriert, KI, intelligente Automatisierung und Analytik zusammenzuführen, um durch eine Kultur der Partnerschaft und kontinuierlichen Weiterentwicklung innovative Technologielösungen zu entwickeln. Nach der Übernahme durch Altimetrik erweitert das vereinte Unternehmen sein Innovationsökosystem und seine globale Reichweite. Diese Zusammenarbeit vereint die Expertise von SLK in den Bereichen Intelligent Enterprise, Infrastrukturmanagement, Automatisierung und Qualitätssicherung, digitale Betriebsabläufe und branchenspezifische Lösungen mit der Kompetenz von Altimetrik in den Bereichen Daten und KI, digitale Geschäftsabläufe, Produkt- und Plattformentwicklung, Cloud und Modernisierung sowie Markteinführung und Wachstumsstrategien. Gemeinsam sind sie bereit, Werte freizusetzen, die Modernisierung zu beschleunigen und messbare, KI-orientierte Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben.

Seit 25 Jahren unterstützt die Organisation Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Investmentmanagement und Fertigung dabei, ihre Geschäftsmodelle neu zu konzipieren und sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Durch diese Integration wird das Unternehmen seine Präsenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel weiter ausbauen und seine Fähigkeit zur Förderung einer bedeutenden digitalen Transformation verbessern. Das Unternehmen wurde im Laufe der Jahre von Great Place To Work®, Brandon Hall, Mercer Mettl-HRedge Awards und SHRM für seine Personalpolitik und seine Kultur der Exzellenz ausgezeichnet und stellt weiterhin konstruktiv den Status quo in Frage, um durch disruptive Technologien, angewandte Innovation und zielgerichtete Automatisierung Spitzenleistungen zu erzielen.

Erfahren Sie unter www.slksoftware.com, wie SLK führenden Unternehmen dabei unterstützt, ihr Geschäft neu zu gestalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251024375453/de/

Contacts:

Medien

Altimetrik SLK

Gurvinder Singh Sahni

GSahni@altimetrik.com

Matt McLoughlin

Gregory FCA

altimetrik@GregoryFCA.com

+1 610-228-2123