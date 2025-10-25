© Foto: Freepik - Freepik

Nicht Nvidia, Amazon, Netflix oder Apple. Ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen aus Massachusetts hat Aktionären innerhalb von 30 Jahren +37.497 Prozent Rendite gebracht. Um welche Biotech-Aktie es geht. Die Details.Es gibt Aktien, die ganze Generationen von Anlegern reich gemacht haben - Biogen gehört zweifellos dazu. Wer im Jahr 1995 1.000 US-Dollar in den damals kaum bekannten Biotech-Konzern investierte, verfügt heute über ein Vermögen von rund 375.000 US-Dollar. Das entspricht einer Kurssteigerung von 37.497 Prozent in 30 Jahren. Aktuell notiert die Biogen-Aktie bei 146,63 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2025). Zum Vergleich: Vor drei Jahrzehnten lag der Kurs bei lediglich 0,39 …