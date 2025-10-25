Ethereum hinkt Bitcoin deutlich hinterher: So groß ist die Chance aktuell!

Zwar konnte sich Ethereum schon in der jüngsten Zeit etwas besser als Bitcoin entwickeln, jedoch bietet ETH weiterhin ein größeres Potenzial als BTC, wenn man die historischen ETH-BTC-Quoten in verschiedenen Regimen betrachtet. Auf welche Ethereum-Kurse sich Investoren diesbezüglich einstellen sollten und was bei höheren Bitcoin-Kursen zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ethereum holt im Vergleich zu Bitcoin auf, bietet aber noch Spielraum

Ethereum hat sich zwar über die vergangenen 6 Monate mit einem Kursplus von 122,76 % deutlich besser als Bitcoin mit seinen 18,53 % entwickelt, jedoch scheint ETH dennoch gegenüber BTC unterbewertet.

Denn Bitcoin konnte schon im März dieses Jahres sein vorheriges Allzeithoch von dem 10. November 2021 in Höhe von 69.044 USD übertreffen und notiert mittlerweile mit einem Kurs von 111.431 USD bereits 61,4 % darüber.

Bitcoin- und Ethereum-Kurs | Quelle: Tradingview

Zwar hat auch ETH durch die jüngste Rally in diesem Jahr auch endlich am 24. August ein neues Rekordhoch von 4.954 USD ausgebildet, jedoch war dies mit 1,56 % nur marginal höher als das vorherige aus dem Jahr 2021 von 4.878 USD. Zudem befindet sich ETH derzeit mit 3.932 USD sogar 20,59 % unter dem AZH.

Demnach könnte man meinen, dass sich Ethereum in diesem Bullenmarkt bisher noch deutlich schlechter als Bitcoin entwickelt hat und in der nächsten Zukunft noch ein bedeutendes Steigerungspotenzial bevorstehen könnte.

Ähnlich sehen es derzeit wohl auch die institutionellen Anleger, welche über die vergangene Woche erstmalig mehr Geld in die ETH-ETFs aus den USA gesteckt haben, als es bei denen von Bitcoin der Fall war, wobei es 9 Mrd. USD gegenüber 8 Mrd. USD waren.

So weit könnte Ethereum basierend auf dem Bitcoin-Preis steigen

Um zu bestimmen, wie weit Ethereum basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis steigen könnte, haben wir die ETH-BTC-Quoten für drei Referenztage gewählt, welche die typischen Marktverhältnisse widerspiegeln. Anschließend wurde der BTC-Spotpreis mit den Referenzquoten multipliziert, um den fairen ETH-Kurs je nach Regimeart zu bestimmen.

Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass es sich nur um eine Art Bewertungslineal handelt und es keine Garantie für ein Kursziel ist. Darüber hinaus gehen auch die meisten Krypto-Experten davon aus, dass Bitcoin noch nicht sein endgültiges Allzeithoch für diesen Zyklus erreicht hat und daher Anpassungen nach oben wahrscheinlich sind.

BTC-Annahme (USD) ETH fair (AZH-Quote 0,07133) ETH fair (Merge-Quote 0,07470) ETH fair (Halving-Quote 0,04945) 90.000 6.420 6.723 4.450 100.000 7.133 7.470 4.945 111.377 7.945 8.320 5.508 150.000 10.700 11.205 7.418 156.000 11.127 11.653 7.714 200.000 14.266 14.940 9.890 250.000 17.832 18.675 12.362

Aktuell würde Ethereum basierend auf dem Bitcoin-Preis je nach Regime mindestens auf Kurse zwischen 5.508 bis 8.320 USD kommen. Sollte BTC noch steigen, wäre es bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD ein ETH-Kurs von 7.714 bis 11.205 USD, bei 200.000 USD von 9.890 bis 14.940 USD und bei 250.000 USD von 12.362 bis 18.675 USD.

Daher dürfte sich Ethereum in der nächsten Zeit auch trotz der steileren Rally im Vergleich zu Bitcoin über die letzten 6 Monate im Rest des Zyklus besser entwickeln, bei dem historisch vor allem die Altcoins im Zuge der Rotation in dieser Phase aufgrund der Bitcoin-Bewertungen höhere Anstiege verzeichnet.

