Kryptowährungen mit Sperrzeit sind deshalb nicht wirklich sicher

Damit es nicht bei neuen Kryptowährungen zu Rug Pulls kommt, bei denen die Teams hohe Mengen des Coins verkaufen und somit einen steilen Abverkauf auslösen, gibt es Sperrzeiten. Was ist aber, wenn diese eine solche Sperrung durch einen Trick überlisten können? Wie es funktioniert, worauf sich Investoren gefasst machen müssen und was dies im Einzelnen bedeutet, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Entwicklerteams können die Sperrzeit von Kryptowährungen umgehen

Ein großer Trend in diesem Jahr sind die sogenannten DATs (Digital Asset Treasuries), bei denen es sich um Unternehmen handelt, welche Kryptowährungen in ihre Reserven aufnehmen. Was manchen Kleinanlegern bei den bullischen Schlagzeilen um die jeweiligen Coins entgangen sein könnte, ist jedoch, dass viele dieser Kryptowährungen mit einem Rabatt erworben wurden.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass Unternehmen einfach die Ansprüche auf die gesperrten Coins der Teams gekauft haben. Im Gegenzug haben sie die Kryptowährungen dann meist mit einem Nachlass erhalten. Somit kommen die Gründerteams früher an Liquidität, da die DATs Aktien ausgeben, welche mit dem Token gedeckt sind.

Auf diese Weise können also Gewinne erzielt werden, ohne dass der Token jemals steigt. Dadurch entsteht eine künstlich aufgeblähte Bewertung, welche auf eine hohe Nachfrage hindeutet, obwohl die Token noch gesperrt sind. Dies wird von den Marktteilnehmern als bullisch interpretiert, obwohl sie keine echte Spotnachfrage widerspiegelt.

Das bedeuten die unsicheren Sperrzeiten für Investoren

Das Team von Sui hat unter anderem seinen Coin mit 15 % Rabatt und einer 2-Jahre-Transferbeschränkung an das Unternehmen Sui Group verkauft, das zuvor noch als Mill City Ventures III bekannt war, sowie im Gegenzug Aktien erhalten, welche nur einer Sperrzeit von 6 bis 12 Monaten unterliegen. Die Token selbst behalten dabei jedoch ihre Lock-up-Period von 2 Jahren.

Ein weiteres Beispiel ist StablecoinX / Ethena, dessen ENA-Coin mit einem Abschlag von 30 % verkauft wurde und bei Anchorage verwahrt wird. Diese Token unterliegen einem Freigabeplan von 48 Monaten, welchen die Entwickler über das Geschäft indirekt umgehen können. Denn die Aktien haben nur eine Sperrzeit von 6 Monaten.

NAV von StablecoinX (Ethena) | Quelle: DeFiLlama

Investoren sollten daher immer prüfen, ob die Kurse der Aktien über dem Netto-Tokenwert inkl. Sperrung und Discounts notieren. Sobald die Sperrzeiten aufgehoben werden, verringern sich meist die Prämien, während es zu einem Angebotsschock kommen kann, sobald die gesperrten Coins freigegeben werden.

Ebenso müssen die PIPE-Tranchen beachtet werden, welche die eingefrorenen Aktien über die Zeit freigeben. Denn somit kommt es auch bei dem Aktienkurs häufig zu einem Abverkauf, wenn die Anleger dieser verkaufen können. Schließlich wurden diese größtenteils mit einem hohen Rabatt erworben. Aber auch die Warrants können zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt könnte sein, dass das Entwicklerteam somit früher mehr Kapital zur Verfügung hat. Daher können auch neue Entwicklungen durch Hackathons, Sponsorings, Marketing und mehr schneller vorangetrieben werden.

