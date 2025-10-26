Changpeng Zhao (CZ) startet mit Kirgistan Krypto-Reserve und Stablecoin

Bedeutende Fortschritte hat Kirgisistan in der Kryptoindustrie gemacht, nachdem sich Delegierte des Landes wie der Präsident mit dem ehemaligen Binance-Geschäftsführer CZ getroffen hatten, der erst vor wenigen Tagen von Trump begnadigt wurde. Was das Land genau geplant hat und warum es damit Geschichte in der Kryptoindustrie schreibt, erfahren Sie jetzt hier.

Kirgistan startet nach Treffen mit CZ eine Krypto-Reserve

Am 25. Oktober hat der kirgisische Präsident Sadyr Japarov bestätigt, dass Kirgistan eine nationale Krypto-Reserve eingerichtet hat. Wie viel in diese investiert werden soll, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Jedoch sollen auch andere Kryptowährungen als Bitcoin aufgenommen werden, wie BNB.

Somit handelt es sich mit Kirgistan um das erste Land, welches eine strategische Krypto-Reserve mit mehreren Kryptowährungen aufbauen will. Daher ist es auch die erste Nation mit einer BNB-Reserve, was jedoch nicht nur auf das Engagement von CZ zurückzuführen sein dürfte.

Updates from Kyrgyzstan

- The National Stablecoin launched, on @BNBChain

- The CBDC is ready for rollout. Yes, both. CBDC will be used for gov related payments, etc

- The National Cryptocurrency Reserve set up, BNB included

- LE training

- Binance Academy with 10 top… https://t.co/KPrL0pnsWG pic.twitter.com/SInh5aCPMZ - CZ BNB (@cz_binance) October 25, 2025

Denn zuletzt hat die Binance Smart Chain einen wahren Boom erlebt, nachdem sich der ehemalige Binance-Geschäftsführer CZ verstärkt für diese eingesetzt hatte. Deshalb hat auch der BNB-Coin über die letzten sechs Monate um 85,29 % an Wert gewonnen, womit er von den Top 100 den 13. Platz der lukrativsten Coins in dieser Zeit belegt.

Einer der Hauptgründe für die Aufnahme von BNB dürfte aber auch die dezentrale Infrastruktur der Blockchain sein. Denn über diese sollen auch kirgisische Krypto-Programme abgewickelt werden. Somit kann sich das Land gegenüber künftigen Kursanstiegen und somit höheren Kosten teilweise schützen.

Durch das neue Gesetzespaket wurde allerdings auch die Grundlage für weitere Fortschritte in der Kryptoindustrie geschaffen. So werden damit neben den tokenisierten RWAs ebenfalls die Stablecoins reglementiert, von denen Kirgistan auch einen eigenen Coin herausgeben wird.

Kirgistan plant einen eigenen Stablecoin

Bereits im Jahr 2022 gab es inoffizielle Initiativen, bei denen ein privatwirtschaftliches Konsortium aus kirgisischen Entitäten einen mit Rubel gedeckten Stablecoin herausgegeben hat. Somit sollten über ein Netzwerk aus kirgisischen, russischen und kasachischen Finanzintermediären die westlichen Sanktionen umgangen werden, welche unter anderem über das SWIFT-Zahlungsnetzwerk ausgeübt werden.

Allerdings haben die US-Regierung und das OFAC (Office of Foreign Assets Control) im Frühjahr des Jahres 2023 mehrere Unternehmen und Einzelpersonen aus Kirgisistan, Russland und den VAE sanktioniert. Nach diesem gescheiterten Vorhaben wurde nun allerdings von der offiziellen Regierung ein neuer Stablecoin gestartet.

BIG: Kyrgyzstan launched a national stablecoin and crypto reserve on BNB Chain, per CZ. pic.twitter.com/G9jUeCI95A - Cointelegraph (@Cointelegraph) October 25, 2025

Anstelle mit Rubel soll er mit der nationalen Fiatwährung Kirgistans, dem Som, abgesichert werden. Bei diesem handelt es sich um die Währung, welche im Jahr 1993 nach der Auflösung der Sowjetunion eingeführt wurde. Es ist auch der erste Stablecoin für diese Fiatwährung, der jetzt in Konkurrenz zu unter anderem dem US-Dollar tritt.

Im Gegensatz zu dem ersten Stablecoin-Projekt wurde die neue Kryptowährung auf der Binance Smart Chain herausgegeben und im Verhältnis 1:1 an die nationale Währung SOM gebunden. Darüber hinaus hat das Land auch eine eigene CBDC mit dem Namen digitale Som entwickelt, welche sich derzeit noch in der Testphase befindet.

