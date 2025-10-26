Vorreiter PORR investiert in den Gesundheitsboom - Neubau in Wien als strategisches Signal

Anzeige / Werbung

Im Süden Wiens entsteht in den kommenden Jahren ein Projekt mit Strahlkraft. Die PORR (ISIN: AT0000609607) errichtet in Liesing gemeinsam mit Partnern das größte privat finanzierte Gesundheitszentrum Österreichs. Das MIA Gesundheitszentrum vereint bauliche, medizinische und digitale Innovation unter einem Dach - und markiert einen neuen Meilenstein für die Positionierung der PORR im stark wachsenden Segment der Gesundheitsimmobilien.

Wachstumsfeld Gesundheitsbau: Der Markt zieht an

Gesundheitsimmobilien entwickeln sich zu einem der dynamischsten Sektoren der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Nachfrage ist durch den demografischen Wandel und den Wunsch nach wohnortnaher Versorgung gestiegen. Laut Grand View Research wird für den europäischen Markt zwischen 2025 und 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Investitionsvolumens in Höhe von 8,7 Prozent erwartet. In Deutschland liegt die Prognose bei 8,3 Prozent.

Allein im ersten Quartal 2025 wurden laut Cushman & Wakefield 690 Millionen Euro in Gesundheitsimmobilien investiert - das zweitstärkste Auftaktquartal der letzten Jahre. Der Trend geht zu modernen, privat entwickelten medizinischen Zentren mit durchdachten Nutzungskonzepten. Genau hier setzt die PORR mit dem MIA Gesundheitszentrum an - und erschließt sich ein Geschäftsfeld mit stabilen Fundamenten.

Das MIA Zentrum: Medizin neu gedacht

Mit zwölf Stockwerken, davon acht über der Erde und einer täglichen Kapazität von bis zu 5.000 Patientinnen und Patienten, setzt das MIA Gesundheitszentrum neue Maßstäbe. Fachärzte, Therapeuten und Anbieter präventiver Leistungen arbeiten dort künftig interdisziplinär zusammen. Eine medizinische Fachrichtung wird nur einmal vergeben. Ein Konzept, das nicht nur Synergien fördert, sondern Patienten auch klare Orientierung bietet.

Ergänzt wird das medizinische Angebot durch sogenannte "soziale Verschreibungen" - also Hilfestellung bei psychologischen und sozialen Anliegen. Digitale Effizienz bringt eine KI-gestützte App, die unter anderem die Terminvergabe und das Wartezeitenmanagement übernimmt. Das Ziel ist ein reibungsloser Ablauf für Patienten und medizinisches Personal und eine Versorgung, die über die reine Behandlung hinausdenkt.

Projektsteuerung durch die PORR-Tochter hospitals

Hinter dem Projekt steht die MZL Beteiligungs & Immobilienentwicklungs GmbH, an der die PORR beteiligt ist. Die Projektentwicklung übernimmt die PORR-Tochter hospitals Projektentwicklungsges. m.b.H. - ein Unternehmen, das sich auf Planung, Betrieb und Vermarktung von Gesundheitseinrichtungen spezialisiert hat. Sie verantwortet auch das Mietermanagement und die Gestaltung der Betreiberstruktur.

Das Gesundheitszentrum entsteht in direkter Nähe zum Bahnhof Liesing - ein klarer Standortvorteil. Eine moderne Gebäudestruktur, gute Erreichbarkeit und durchdachte Patientenführung sorgen für ein attraktives Umfeld - für Nutzer wie für medizinische Dienstleister.

Nachhaltigkeit ist mit eingeplant

Ein weiteres Merkmal des Projekts: das konsequente Nachhaltigkeitskonzept. Das MIA Zentrum wird mit einer qualifizierten Umweltzertifizierung ausgestattet und setzt auf extensive Begrünung - von der Fassade bis zum Dachgarten. Aufenthaltszonen und Urban-Gardening-Flächen für Mitarbeitende ergänzen das Konzept.

Diese Maßnahmen verbessern das Mikroklima, fördern das Wohlbefinden und steigern die Aufenthaltsqualität.

Die PORR nutzt ihre Stärke im Gesundheitsbau

Die PORR AG bringt ihre langjährige Erfahrung aus dem Klinik-, Reha- und Pflegebereich gezielt in dieses Projekt ein. Die Tochtergesellschaft hospitals betreibt bereits acht Reha-Kliniken in Österreich. In Polen ist die PORR aktuell an zahlreichen weiteren Bauprojekten im Gesundheitsbereich beteiligt.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Vorreiter PORR investiert in den Gesundheitsboom - Neubau in Wien als strategisches Signal appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000609607