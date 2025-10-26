Seit 1940 leuchtet das "Goldene M" Burger-Liebhabern den Weg zur nächsten schnellen Mahlzeit. 25 Jahre später ging McDonald's an die Börse. Ausgabepreis damals: 22,50 Dollar. Um Aktiensplits bereinigt, sind es sogar nur 0,1851 Dollar. Heute kostet eine Aktie 305 Dollar - das ergibt eine Performance von 164.775 Prozent. Doch wie beschert McDonald's seinen Aktionären seit Jahrzehnten derartige Rendite-Portionen? DER AKTIONÄR macht den Komplett-Check.

