William-Blair-Analyst Neal Dingmann erwartet weitere Staatsbeteiligungen an US-Unternehmen wie Rare Earth, Antimony und NioCorp. Anleger spekulieren auf einen neuen Regierungs-Boost.Die Trump-Regierung könnte ihre strategischen Investitionen in die US-Seltenerdindustrie ausweiten. Analysten der Investmentbank William Blair rechnen damit, dass Washington angesichts wachsender geopolitischer Spannungen mit China weitere Beteiligungen an Schlüsselunternehmen prüft. "Wir glauben, dass eine bedeutende neue finanzielle Unterstützung und direkte staatliche Beteiligungen an Seltenerdunternehmen mehreren Seltenerdaktien einen zweiten bedeutenden Aufschwung verschaffen könnten", erklärte Analyst Neal
