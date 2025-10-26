HENSOLDT Aktie markiert immer neue Rekordhochs. Und Kursmarken vor dem Ukrainekonflikt nicht für möglich gehalten , werden locker genommen. Aktuell scheint man wieder Anlauf auf die 100,00 EUR-Marke zu nehmen. Dafür spricht unter anderem die "Botschaft", die man der Ad-hoc vom Donnerstag entnehmen konnte. Während sich der deutsche Rüstungsspezialist HENSOLDT operativ im Aufwind sieht, läuft die Aktie im Wesentlichen seit Anfang 2025 auch an der Börse rund. Auf diesem Wachstumspfad meldete das Unternehmen zwar im September durchwachsene Q2 Ergebnisse - was aber wie gesagt der Kursentwicklung keinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...