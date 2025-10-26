DAX: Begrenztes Aufwärtspotential! Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 44 - 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Der DAX konnte sich zu Wochenbeginn erholen, die Bewegungen hatten aber einen überschaubaren Charakter . Nur zwei der fünf Tageskerzen in der zurückliegenden Handelswoche sind grün eingefärbt. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX sich zwar zu Wochenbeginn von der SMA50 (aktuell bei 24.197 Punkten) aufwärtsschieben konnte, es aber nicht vermocht hat, sich über der SMA20 (aktuell bei 24.231 Punkten) zu etablieren. Diese Durchschnittslinie hat die Aufwärtsambitionen begrenzt, was gut aus dem Tageschart herausgelesen werden kann. Dem Index hat in den letzten Handelstagen einfach das Momentum gefehlt, dynamisch nach Norden auszubrechen. Unsere Einschätzung der Vorwoche hat sich auch mit dem kleineren Wochengewinn von rund 0,9% nicht geändert: Der DAX hat nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Die technische Struktur bleibt angeschlagen.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 26.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

