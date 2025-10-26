© Foto: adobe.stock.com

Ist es bei Gold nur eine Korrektur oder bereits ein Crash? Der knackige Preisrückgang lässt letzteres vermuten, doch es ist bislang nur eine Korrektur. Aber mit dieser muss man sich auseinandersetzen. Gold musste einfach mal Druck ablassen Kurzzeitig sah es so aus, dass Gold und Silber der Schwerkraft entsagen könnten. Gewaltige Aufwärtsbewegungen bahnten sich ihren Weg nach oben und zogen immenses Interesse auf sich. Rücksetzer, so es sie denn gab, wurden sofort gekauft und hatten so keine Chance, sich zu entwickeln. Das ging über Wochen und Monate so. Der Ausbruch des Goldpreises über die 4.000 US-Dollar löste den vorerst letzten Preisschub in Richtung 4.370 US-Dollar aus. Letztendlich …