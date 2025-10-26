Wochenausblick - Zinsentscheid im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt zunächst mit Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Dort gibt das ifo Institut ihre Beurteilung für die aktuellen Bedingungen und Geschäftserwartungen in Deutschland bekannt. Außerdem präsentiert das ifo Institut den Geschäftsklimaindex, der sich aus einer Befragung von mehr als 7.000 Unternehmen hinsichtlich der Geschäftslage und der kurzfristigen Planung zusammensetzt. Von Seiten der Unternehmen erwarten uns Quartalsberichte von Waste Management, Cadence Design Systems und die Deutsche Börse.



















Dienstag:



Am Dienstag wird es in den USA weiterhin spannend. Die US-amerikanischen Schwergewichte Visa, United Health und Southern Copper werden ihre Unternehmenszahlen bekanntgeben. In der Eurozone wird die EZB Bankkreditumfrage neue Daten liefern, die Einfluss auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der EZB haben könnten. Darüber hinaus wird in Deutschland das Verbrauchervertrauen der GfK veröffentlicht, welches die aktuelle Konsumstimmung der privaten Haushalte in Deutschland erfasst.















Mittwoch:



Am Mittwoch liegt der Schwerpunkt auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank. Die Leitzinssenkung im September konnte den Markt beflügeln und ließ die Herzen der Anlegerinnen und Anleger höherschlagen. Zudem wurden für dieses Jahr weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte rund 96,7 Prozent. Kann sich diese Prognose bestätigen? Die Erwartungen sind hoch, was im Falle einer Enttäuschung gleichzeitig ein Risiko darstellen könnte.







Donnerstag:



Der Donnerstag wird voraussichtlich den Höhepunkt der Woche darstellen. Einerseits werden die Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die Bank of Japan (BoJ) ihre Zinsentscheidungen bekanntgeben. Zudem werden die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den USA und in Deutschland veröffentlicht, wobei Deutschland zusätzlich Daten zum Verbraucherpreisindex bereitstellt. Andererseits präsentieren zahlreiche bedeutende Unternehmen ihre Quartalsberichte. Unternehmen wie Apple, Amazon, Eli Lilly, Merck und Coinbase werden ihre Geschäftszahlen offenlegen.



























Freitag:



Zum Wochenfinale präsentieren sich die beiden Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron sowie die Unternehmen Linde, AbbVie und BYD mit ihren Quartalszahlen. Aus makroökonomischer Sicht werden die Eurozone und Japan ihre Zahlen zum Verbraucherpreisindex veröffentlichen. In Deutschland werden zudem die Einzelhandelsumsätze bekanntgegeben. Aus China wird außerdem der Einkaufsmanagerindex berichtet.























Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







