Ob Chips, Rechenzentren, Patente oder Anwendungen - KI verändert die Spielregeln in vielen Branchen. Für Anleger bieten ETFs die Möglichkeit, den Trend der künstlichen Intelligenz ohne Einzelaktienrisiken breit gestreut und regelbasiert abzubilden. Welche Strategien dabei helfen, die Dynamik der Märkte zu nutzen und langfristig von der Innovationskraft der KI zu profitieren, erläutern im Roundtable Experten von BlackRock, STOXX und Xtrackers €uro: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.