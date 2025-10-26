Nachdem OpenAI mit Tools wie ChatGPT und Sora große Erfolge feiern konnte, arbeitet der KI-Pionier jetzt auch an einem Modell für KI-Musik. Welche Folgen könnte das für echte Künstler:innen haben? OpenAI ist offenbar dabei, ein neues KI-Modell zur Musikgenerierung zu entwickeln. Wie The Information berichtet, liefern unter anderem Student:innen der renommierten Juilliard School die dafür benötigten Trainingsdaten. Aber nicht alle reagieren begeistert: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.