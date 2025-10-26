China und die USA haben sich im Handelsstreit deutlich angenähert. Wie Bloomberg berichtete, haben sich beide Parteien bei einer Reihe strittiger Punkte geeinigt und damit den Weg für ein Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping freigemacht. Die Chancen stehend damit gut, dass sowohl die chinesischen als auch westlichen Indizes positiv in die neue Handelswoche starten.Nach zweitägigen Gesprächen in Malaysia teilte ein chinesischer Vertreter mit, beide Seiten hätten eine vorläufige Einigung zu ...

