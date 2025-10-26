Ethereum-Kurs könnte auf 5.000 Dollar explodieren - Wale geben Startschuss

Obwohl am Kryptomarkt aktuell wenig Bewegung herrscht, lohnt es sich, die Daten zu analysieren, um Trends für die kommende Zeit zu erkennen. Bei Ethereum verdichten sich die Anzeichen, dass eine Rallye bevorsteht, die den Kurs über die psychologisch wichtige Marke von 5.000 Dollar treiben könnte. Ähnlich wie Bitcoin vor einem Jahr zeigt Ethereum ein Muster, das auf eine signifikante Aufwärtsbewegung hindeutet.

Wale kehren nach massiven Verkäufen zurück in den Markt

Ethereum zeigt schon eine ganze Weile ein ähnliches Verhalten wie Bitcoin vor einem Jahr. Die institutionelle Adaption läuft inzwischen auf Hochtouren, und die Kapitalzuflüsse bei den Spot Ethereum ETFs sind in den letzten 2 Monaten deutlich gestiegen. Auch der Kurs hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht, das aber noch nicht deutlich über dem aus dem Jahr 2021 gelegen hat.

On-Chain-Daten zeigen, dass Wale wieder damit beginnen, Ethereum zu kaufen. Wallets, die zwischen 100 und 10.000 ETH halten, hatten zwischen dem 5. und 16. Oktober enormen Verkaufsdruck ausgeübt und dabei 1,36 Millionen ETH verkauft. Nun hat diese Investorengruppe ihre Bestände wieder erhöht - über 200.000 ETH, etwa ein Sechstel der zuvor verkauften Menge, wurden bereits zurückgekauft, mit steigender Tendenz.

Entscheidende 4.000-Dollar-Marke könnte Rallye auslösen

Gleichzeitig zeigt ein Blick auf den Chart, dass auch die Stabilisierung im Bereich knapp unter der 4.000 Dollar Marke gelingt. Ein Anstieg über diese Marke wäre psychologisch wertvoll und könnte schnell für weiteren Schub sorgen. Auch die Tatsache, dass ETH oberhalb des EMA 200 notiert, macht Hoffnung.

Laut einigen Experten besteht sogar die Möglichkeit, dass der ETH-Kurs in den nächsten Monaten auf über 10.000 Dollar steigen könnte. Entscheidend ist jedoch, dass der starke Widerstand zwischen 3.900 und 4.100 Dollar durchbrochen wird - eine Zone, die Ethereum in der Vergangenheit massive Probleme bereitet hat. Gelingt es, oberhalb dieses Bereichs einen neuen Boden zu bilden, stehen die Chancen für einen Anstieg auf ein neues Allzeithoch sehr gut.

Bitcoin Hyper Presale gewinnt weiter an Fahrt

Mit Bitcoin Hyper wird eine Layer-2-Lösung entwickelt, die auf Solana basiert und die Vorteile dieser Technologie zu Bitcoin bringt. Das bedeutet nicht nur schnellere und günstigere Transaktionen, sondern vor allem, dass Bitcoin erstmals für DeFi-Anwendungen genutzt werden kann. Zinsen durch Lending, Staking und viele weitere Anwendungen könnten dann auch mit Bitcoin verdient werden.

Der $HYPER-Token bildet das Zentrum dieser neuen Technologie und hat das Potenzial, den Markt nachhaltig zu verändern. Einige Analysten rechnen daher mit einem Kursanstieg von über 1.000%. Aktuell sind die Tokens noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits knapp 25 Millionen Dollar umgesetzt wurden, was die bullishen Prognosen der Experten unterstützt.

