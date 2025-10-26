Analyst: Nach Rally jetzt gesunde Verschnaufpause bei Gold & Silber

Anzeige / Werbung

Nach einer außergewöhnlich starken Rally über zehn Wochen hat der Edelmetallsektor laut Analyst Florian Grummes einen markanten Rückschlag erlebt. Gold verzeichnete seinen stärksten Tagesverlust seit 2013, während auch Silber, Platin und Palladium deutlich unter Druck gerieten. Grummes erklärte, dass die jüngste Korrektur nicht überraschend gekommen sei, da die vorangegangenen Kursanstiege erheblich gewesen seien. Er wertete die Entwicklung als gesunde Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.

Gold: Deutlicher Rücksetzer nach Doppeltop

Grummes berichtete, dass der Goldpreis am Montagabend bei 4.380 US-Dollar ein sogenanntes Doppeltop gebildet habe und anschließend innerhalb von rund 28 Stunden um 377 US-Dollar beziehungsweise -8,61% auf ein Tief von 4.004 US-Dollar gefallen sei. Damit habe das Edelmetall seine vorherige Überhitzungsphase abrupt beendet. Der Analyst bezeichnete den Rückgang als statistisch außergewöhnlich. Ein derartiger "Sigma-Move" trete in einer normalen Marktsituation nur etwa einmal in 240.000 Handelstagen auf. Seit 1971 sei ein ähnliches Ereignis lediglich rund 21 Mal beobachtet worden, was zeige, dass Gold trotz seines Rufes als stabiler Wert keineswegs frei von starken Schwankungen sei.



Positiv sei laut Grummes zu bewerten, dass die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar dem ersten Test standgehalten habe. Diese Zone, in der sich auch die Unterkante des langfristigen Aufwärtstrendkanals befinde, könne sich als mögliche Bodenbildungszone erweisen. Sollten sich dort erneut Käufer finden, könne sich der Preis laut Grummes in Richtung von mindestens 4.200 bis 4.250 US-Dollar erholen. Sollte die Unterstützung um 4.000 US-Dollar jedoch fallen, könnten die Verkäufer laut seiner Einschätzung die Kontrolle übernehmen. In diesem Fall wären Rückgänge bis in den Bereich von etwa 3.750 US-Dollar denkbar. Im extremsten Szenario wäre sogar ein Rücksetzer bis zum Hoch aus dem April bei rund 3.500 US-Dollar möglich.