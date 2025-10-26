Krypto-Strategie von Pawel Durow könnte auf erster Krypto-Konferenz antreiben

Pawel Durow konnte mit seiner Karriere in der Technologiebranche eine große Anhängerschaft aufbauen und wird bald seinen ersten Vortrag auf einer Krypto-Konferenz halten, nachdem er sich schon zuvor in der Kryptoindustrie engagiert hatte. Was bisher bekannt ist und worauf sich Anleger einstellen sollten, behandeln wir in dem folgenden Beitrag.

Pawel Durow könnte als russischer Zuckerburg bald Kryptos antreiben

Bei Pawel Durow handelt es sich um einen viel beachteten Unternehmer, der unter anderem die führende russische Social-Media-Plattform VKontakte (VK) und später den Telegram-Messenger entwickelt hat.

Letztere App hat insbesondere in der Kryptoszene neben X, Discord und LinkedIn eine sehr große Verbreitung erlangt. Dies ist unter anderem auf den Schwerpunkt von Telegram zurückzuführen, da die Anwendungen einen großen Wert auf Datenschutz, Unabhängigkeit und freie Kommunikation legt.

Dabei handelt es sich um vergleichbare Ideale, wie sie für Bitcoin ursprünglich vorgesehen waren. Denn dieser sollte auch vor Eingriffen zentralistischer Entitäten schützen, welche nicht selten die Bestände der Nutzer gefährden.

Almost a billion of telegram users.

The globalist elites are getting nervous, they want to completely control the narrative.

They will continue to go after TikTok, then Twitter, Rumble. pic.twitter.com/wUd1B5QZP8 - Angelo Giuliano (@angeloinchina) August 25, 2024

All dies hat der App auch insgesamt zu der großen Verbreitung verholfen, wobei sie derzeit laut Berichten von mehr als 1 Mrd. Menschen genutzt wird. Hinzu kommt die Reichweite, welche Pawel Durow als "russischer Zuckerburg" erreicht, die sich ebenfalls förderlich auf die Adoption ausgewirkt hat.

Ebenso steht die Krypto-Community hinter dem Unternehmer. Dies hat sich beispielsweise bei der Verhaftung in Paris am 24. August 2024 gezeigt, als Durow verschiedene Vorwürfe bezüglich seines Telegram-Messengers wie unzureichende Moderation, Täterschutz und Verweigerung oder Verzögerung von Antworten erhalten hatte.

Pawel Durow wird erstmalig auf einer Krypto-Konferenz auftreten

Schon früher hatten sich Pawel Durow und sein Bruder Nicolai Durow mit der Blockchain-Technologie beschäftigt und das TON (Telegram Open Network) gegründet. Im späteren Verlauf wurde allerdings im Dezember 2021 von ihnen bekannt gegeben, dass sie eine Abspaltung des Projektes wünschen, was auf die rechtlichen Komplikationen zurückzuführen war.

Verwaltet wurde TON seitdem von einer unabhängigen Stiftung, sodass der Telegram-Messenger nicht noch mehr rechtliche Schwierigkeiten auf sich laden muss. Seitdem hat sich zudem viel getan, da sich Telegram unter anderem mit seinen Miniapps zu einer Alles-App entwickelt hat. Ebenso wurden zahlreiche Kryptodienste implementiert.

JUST IN: BILLIONAIRE TELEGRAM CEO ANNOUNCED TO SPEAK AT 1st EVER BITCOIN AND CRYPTO CONFERENCE



BTC IS THE CULTURE NOW pic.twitter.com/NNOuTstslt - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) October 26, 2025

Mittlerweile hat sich auch das regulatorische Umfeld seit der Wahl des kryptofreundlichen Donald Trump zum US-Präsidenten deutlich verbessert. Nun will Pawel Durow zudem erstmalig auf einer Krypto-Konferenz sprechen, sodass möglicherweise größere Pläne verkündet werden, welche insbesondere den TON-Coin in die Höhe katapultieren könnten.

Bisher sind öffentlich noch keine genauen Informationen bekannt. Jedoch handelt es sich um einen Beitrag des viel beachteten X-Profils The Bitcoin Historian und auch Cointelegraph hat mit Augen geantwortet.

