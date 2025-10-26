Bitcoin-Bullen feiern heute wichtiges Ereignis mit einer Rally

Nach dem letzten großen Schock am 10. Oktober und den Abverkäufen danach, konnte sich Bitcoin schon über die letzten Tage wieder etwas erholen. Denn einige Investoren haben bereits ein wichtiges Ereignis eingepreist. Um welches es sich handelt und mit was für Auswirkungen zu rechnen ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Bitcoin kann wieder leichter steigen, da der Tarifschock vorerst abgewendet wurde

Am heutigen Tage haben sich Verhandler der USA und China in Kuala Lumpur getroffen. Bei ihren Verhandlungen konnten sie eine vorläufige Einigung finden, welche beidseitig positiv und konstruktiv aufgefasst wurde, wie von den Handelsministern der beiden Länder.

So wurde unter anderem die neue US-Zollerhöhung um 100 % pausiert. Aber auch China ist mit einem Aufschub von einem Jahr bei den Exportkontrollen der seltenen Erden den Amerikanern entgegengekommen. Trotzdem zeigten sich die USA bei den KI-Chip-Exporten nicht nachgiebig.

international trade representative Li Chenggang:pic.twitter.com/O40RQWihr0



Both China and the US engaged in constructive exchanges. The US expressed a tough stance, while China steadfastly safeguarded its interests. After more than a day of intense discussions, the two sides… - Liu Pengyu ??? (@SpoxCHNinUS) October 26, 2025

Darüber hinaus haben die Chinesen, nach der Reduktion der US-amerikanischen Sojabohnen-Importe von 41 % im Jahr 2016 auf mittlerweile nur noch 20 %, nun bekannt gegeben, dass sie wieder vermehrt Sojabohnen aus den USA importieren werden.

Weiter noch konnte eine Kooperation mit China aufgebaut werden, um das Fentanyl-Problem der USA anzugehen. Schließlich stammen nicht wenige Hersteller aus dem Land, weshalb einige die Situation mit einer Revanche der Opiumkriege vergleichen.

Basierend auf diesen Vorgesprächen soll der finale Beschluss von Trump und Xi beim nächsten Treffen am 30. Oktober in Südkorea fallen. Sollte die Einigung dann erfolgen, könnte eine Erholungsrally folgen, da auch am 29. Oktober die nächste Zinssenkung von der Fed erwartet wird.

Jetzt Kryptos wie Profis datenbasiert traden!

Darum war der Handelskonflikt so wichtig für den Krypto-Markt

Gespannt haben die Kryptoinvestoren auf den Handelskrieg zwischen China und den USA geschaut. Denn dieser hatte zuvor am 10. Oktober auf dem Krypto-Markt einen Flashcrash ausgelöst, der einige stark gehebelte Trader erschütterte. Der Hauptgrund war die Androhung einer Erhöhung der Importzölle auf chinesische Güter in Höhe von 100 %.

Nach dem Schock wurde jedoch schon von Trump angemerkt, dass es sich dabei vermutlich nur um heiße Luft gehandelt hatte und es wahrscheinlich nicht zu diesem Schritt kommen wird. Zudem wurden unmittelbar danach die ersten Termine zwischen Delegierten der beiden Nationen vereinbart, welche sich schon im Vorfelde positiv auf das Sentiment ausgewirkt hatten.

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Alternative.me

So wurden von dem Crypto Fear & Greed Index eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, während sich der Indikator aus der extremen Angstzone mit einem Wert von 22 mittlerweile wieder in die normale Angstzone mit 40 bewegt hat. All dies deutet auf eine Erholung hin, die den Oktober doch noch in einen Uptober verwandeln kann.

Auch der zuletzt etwas niedriger ausgefallene CPI hat die Inflationssorgen wieder gedämmt. Somit bleiben die Erwartungen bezüglich einer Zinssenkung um 25 Basispunkte in den USA laut dem CME FedWatch Tool mit 96,2 % weiterhin sehr hoch. Insbesondere von Liquidität abhängige zyklische Assets wie Kryptowährungen dürften davon mittelfristig stark profitieren. Somit scheint alles für eine Rally vorbereitet zu sein.

Jetzt Kryptos profitabler traden!

Neuer Nachfragetreiber für Bitcoin wird bald hinzukommen

Unter einigen Analysten wird die schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper bereits als der nächste potenzielle Nachfragetreiber für die führende Kryptowährung bezeichnet. Denn seine Nützlichkeit wird durch die Kombination der Basischain mit der SVM (Solana Virtual Machine) bedeutend gesteigert.

So werden auf diese Weise eine hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und eine enorme Bandbreite mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereint. Somit kann die nächste Generation von Apps entwickelt werden, welche sich durch Skalierbarkeit und Sicherheit auszeichnet.

Die hohe Marktkapitalisierung von Bitcoin könnte für die neue Skalierungslösung einen Turboeffekt bedeuten. Schließlich könnten die Anleger ein großes Interesse an zusätzlichen DeFi-Renditen haben, um mehr aus ihrem Bitcoin-Investment zu machen, wie es etwa durch die DEX-Liquiditätsbereitstellung möglich ist.

Darüber hinaus kann eine Reihe von weiteren Kryptosektoren über das Ökosystem bereitgestellt werden, von denen einige in nächster Zeit mehrere Billionen erreichen sollen. Aber auch bei der aktuellen Bitcoin-Bewertung würde schon ein kleiner Bruchteil von 1 % ausreichen, um den HYPER-Token zu verhundertfachen.

Dies ist einer der Gründe, weshalb es sich um einen der erfolgreichsten Presales in diesem Jahr handelt, der schon über 24,94 Mio. USD eingenommen hat. Somit sind auch ausreichend Mittel für die Entwicklung vorhanden, wobei die Adoption dritter Entwicklerteams durch die Nähe zur Solana-Blockchain und dessen großer Entwickler-Community gefördert wird.

Nur noch für weniger als 1 Tag werden die von allen Netzwerkteilnehmern für Gebühren benötigten HYPER-Token für 0,013175 USD angeboten, wobei Bitcoin selbst in einer gewrappten Version die Hauptrolle in dem Ökosystem einnimmt. Dieses Wechselspiel ist einer der Gründe, warum Analysten von einer überdurchschnittlichen Entwicklung ausgehen.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.