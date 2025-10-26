+10 % in einer Woche! Kommt bei XRP jetzt das nächste Allzeithoch?

Die Kryptomärkte sind wieder in Bewegung und mittendrin ein alter Bekannter:XRP. Nach Monaten der Funkstille zeigt sich die Coin der Ripple-Blockchain plötzlich erstaunlich lebendig. Während Bitcoin und Ethereum zuletzt mit Schlagzeilen a lá Krypto Drama trifft auf Kursexplosion dominierten, zieht XRP im Hintergrund still seine Bahnen Der Kurs legte innerhalb einer Woche rund zehn Prozent zu und der XRP notiert derzeit bei 2,64 US-Dollar. Richtig interessant wird es allerdings, wenn man hinter die Kulissen schaut.

Denn das, was im Chart auf den ersten Blick nach einer kleinen Erholung aussieht, könnte sich als Beginn einer größeren Trendwende entpuppen. Die Marktstruktur verändert sich, institutionelle Investoren signalisieren wieder Interesse und der Kurs hält sich stabil über wichtigen Unterstützungsmarken. Kurz: Es riecht nach Bewegung. Noch ist unklar, ob daraus tatsächlich ein neues Allzeithoch entsteht - aber eines steht fest: Die Ruhe ist vorbei und XRP mischt plötzlich wieder ganz oben mit.

Ruhige See vor dem Sturm? Warum das Interesse an XRP plötzlich wieder steigt

In den letzten Monaten konnte man den Eindruck gewinnen, dass bei XRP ein wenig "die Luft raus" ist. Das Handelsinteresse war mau, die Volatilität überschaubar, die Community wirkte nach den langen Grabenkämpfen mit der SEC müde. Das jetzt steigt das Handelsvolumen wieder spürbar an, allerdings ohne dramatische Kursausbrüche.

Solche Phasen sind nämlich oft spannender, als sie auf den ersten Blick scheinen. Denn wenn sich die Aktivität im Spot-Handel erhöht, während spekulative Derivate abgebaut werden, kann das auf eine gesunde Marktstruktur hindeuten. Weniger Hebel, weniger Zocker - dafür mehr echte Käufer. Genau dieses Muster zeigt sich aktuell bei XRP: Das sogenannte "Open Interest" ist deutlich zurückgegangen, gleichzeitig hält der Preis erstaunlich stabil über 2,60 US-Dollar.

XRP: Institutionelle Hände am Werk? Die leisen Käufer im Hintergrund

Immer dann, wenn sich Märkte beruhigen, wachen die großen Akteure auf. Laut aktuellen Marktbeobachtungen könnte genau das auch jetzt passieren. Institutionelle Investoren sollen begonnen haben, ihre Positionen in XRP-Spotmärkten auszubauen, äußerst diskret, aber stetig. Sie drücken die Kurse nicht explosionsartig in die Höhe, sondern sorgen eher für Stabilität und allmählichen Auftrieb. Das erklärt, warum der Chart derzeit unscheinbar aussieht, aber die Stimmung im Hintergrund immer optimistischer wird. Gerade für Anleger, die auf nachhaltige Bewegungen setzen, ist das oft das Signal, genauer hinzuschauen.

Ripple: Das magische Level bei 2,73 US-Dollar - und warum Trader darauf starren

Bei den Kryptowährungen gibt es immer diese eine Zahl, über die sich alle einig sind. Für XRP ist es aktuell die Marke von rund 2,73 US-Dollar. Technisch betrachtet liegt dort eine Art psychologische Mauer. Mehrfach ist der Kurs daran abgeprallt - schafft XRP den Ausbruch, könnte das den Startschuss für die nächste größere Bewegung bedeuten.

Oberhalb dieser Zone wäre der Weg nach oben deutlich freier. Einige Analysten rechnen sogar mit Kurszielen zwischen 3,50 und 4,50 US-Dollar - vorausgesetzt, das Handelsvolumen zieht mit. Unterhalb von 2,60 US-Dollar dagegen beginnt das Risiko, dass der Trend wieder kippt. Besonders heikel wird es, wenn der Kurs unter 2,28 US-Dollar fällt - dort lauert die nächste große Unterstützung, und ein Bruch könnte schnell eine Abwärtsspirale auslösen.

Weniger Lärm, mehr Substanz - warum niedrigeres Open Interest nicht unbedingt schlecht ist

Natürlich klingt "Open Interest sinkt" nicht gerade nach einem bullischen Signal. Schließlich bedeutet das, dass weniger Geld in Futures und Optionen fließt. Aber: Ein Rückgang kann auch ein Reinigungsprozess sein. In den vergangenen Monaten haben viele Trader mit überhebelten Positionen spekuliert - und wurden prompt aus dem Markt gespült, als XRP sich nicht so schnell bewegte wie erhofft. Das Ergebnis: weniger Lärm, weniger kurzfristige Wetten, mehr Raum für eine echte Trendbildung. Ein Markt, der ausatmet, ist oft ein Markt, der Kraft sammelt.

Der Chart als Stimmungsbarometer - und was er wirklich verrät

Technische Analysten beobachten derzeit ein spannendes Muster: ein enger Preisbereich, abnehmende Volatilität und gleichzeitig steigende Volumina im Spot-Handel. Oft gehen solche Konstellationen einer größeren Bewegung voraus - man könnte sagen, der Markt "atmet ein". Hinzu kommt: In der Vergangenheit folgten auf ähnlich niedrige Open-Interest-Phasen bei XRP häufig starke Aufwärtsimpulse. Das bedeutet nicht, dass Geschichte sich zwingend wiederholt - aber sie reimt sich erstaunlich oft.

Maxi Doge schreiben: die der Gym Bros, der Degen und der 1000x Hebel.

