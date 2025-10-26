Geopolitische Spannungen, erratische US-Politik und der Aufstieg alternativer Währungen wie dem Renminbi zwingen Investoren zum Umdenken. Heiko Thieme sieht die klassische globale Aktienstrategie unter Druck.Im Interview warnt Thieme vor den politischen Risiken in den USA: Das Chaos im Weißen Haus gefährde nicht nur die Stabilität des Landes, sondern auch den Status des US-Dollars als Weltleitwährung. Anleger müssten die geopolitischen Risiken stärker einpreisen und selektiver investieren. China hingegen biete trotz seines autoritären Systems attraktive Perspektiven. "Ein solides Ein-Parteien-System ist mir als Anleger aktuell lieber als das politische Chaos in den USA", so Thieme. …

