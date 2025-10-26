Acht Inselreiseziele, die Kosten werden von DAMAC für den Gewinner übernommen.



DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAMAC Properties, der größte private Luxusimmobilienentwickler der Vereinigten Arabischen Emirate mit einer umfassenden globalen Präsenz, bietet Reisenden, Träumern und Kreativen auf der ganzen Welt eine neue Chance: die Möglichkeit, "The Ultimate DAMAC Islander" zu werden. Die ausgewählte Person wird als festangestellter Mitarbeiter von DAMAC tätig sein und eine Reise als Vollzeit-Resident-Ambassador antreten, bei der sie an acht exquisiten tropischen Reisezielen, darunter Mauritius und Barbados, leben, die Gegend erkunden und ihr Leben mit anderen teilen wird. Alle Kosten, von Reise und Unterkunft bis hin zu Erlebnissen, werden vollständig von DAMAC übernommen. Die einzigartige Rolle bei DAMAC bietet eine einmalige Gelegenheit, die Kunst des entspannten Lebens zu verkörpern, Gelassenheit, Verbundenheit und Rückzug zu erleben und diese Reise gleichzeitig mit einem globalen Publikum zu teilen.

Ein Angebot für alle, die große Träume haben

Die Kampagne von DAMAC ist Teil einer umfassenderen Kampagne für DAMAC Islands, bei der Menschen aus allen Bereichen des Lebens, Geschichtenerzähler, Content-Ersteller, Entdecker und Visionäre dazu eingeladen werden, sich zu bewerben und zu zeigen, warum sie The Ultimate DAMAC Islander werden sollten. Der ausgewählte Botschafter wird als offizieller Mitarbeiter und Repräsentant des tropischen Insel-Lifestyles von DAMAC fungieren und eine Welt präsentieren, die von sonniger Ruhe, müheloser Eleganz und Entdeckungsfreude geprägt ist.

"Dies ist nicht nur ein Wettbewerb", sagte Amira Sajwani, Managing Director von DAMAC Properties. "Es ist eine lebendige und atemberaubende Markengeschichte, die von der Reise einer Person erzählt, die zum Sprachrohr des Paradieses wird. Wir suchen jemanden, der mit Neugier, Kreativität und Abenteuerlust an Bord kommt, kurz gesagt, jemanden, der bereit ist, das Leben zu leben, von dem andere nur träumen."

Die Erfahrungen werden einem weltweiten Publikum über digitale Plattformen, Social-Media-Beiträge und eine spezielle Serie mit Inhalten präsentiert, die die Reise der Inselbewohner von der Auswahl bis zum Paradies begleitet.

So bewerben Sie sich

Bald können sich Interessierte weltweit auf der Plattform von DAMAC www.damacislander.combewerben und ihre kreativen Beiträge einreichen, in denen sie erklären, warum sie zum The Ultimate DAMAC Islander gewählt werden sollten.



Über DAMAC Properties

DAMAC Properties ist seit 2002 führend auf dem Luxusimmobilienmarkt im Nahen Osten und bietet preisgekrönte Wohn-, Gewerbe- und Freizeitimmobilien in der gesamten Region und auf internationaler Ebene an, darunter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Libanon, Irak, den Malediven, Kanada, den Vereinigten Staaten sowie im Vereinigten Königreich.

Seitdem konnte das Unternehmen mehr als 49.000 Wohnungen übergeben, während sich mehr als 54.000 weitere in verschiedenen Planungs- und Entwicklungsphasen befinden. Gemeinsam mit einigen der weltweit renommiertesten Mode- und Lifestyle-Marken, wie Versace, Roberto Cavalli oder de GRISOGONO, werden einzigartige Lebenserlebnisse geschaffen. Mit einer konsequenten Vision und Dynamik baut DAMAC weltweit die nächste Generation luxuriösen Wohnens auf.

