Bitcoin würde bei BTC-Gold-Verhältnis aus 2024 nun deutlich höher stehen!

Einen Anhaltspunkt für einen fairen Bitcoin-Kurs kann der Vergleich mit anderen Assets geben, wobei sich das digitale Gold mit dem echten Edelmetall vergleichen lässt. Was uns dieses über die künftige Kursentwicklung von Bitcoin sowie dessen fairen Preis verrät, erfahren Sie jetzt hier in diesem Artikel.

Bitcoin könnte bald gegenüber Gold aufholen

Betrachtet man die Entwicklung von Bitcoin im Vergleich zu Gold, so ist es seit dem Jahr 2010 um 3.689.929.046 % gestiegen, womit sich ein Investment in BTC deutlich mehr gelohnt hätte. Aber auch in einem kürzeren Zeitrahmen von 5 Jahren hat das BTC-XAU-Verhältnis um 284 % zugenommen.

Eine etwas andere Entwicklung hat sich allerdings in diesem Jahr gezeigt, da das BTC-XAU-Ratio um 21,58 % gefallen ist. Dies ist vor allem auf die stärkere Entwicklung des Goldpreises im Vergleich zu Bitcoin zurückzuführen. Denn während das Edelmetall allein seit dem Jahr 2024 von rund 2.000 USD auf zuletzt 4.381 USD gestiegen ist, hat BTC zuletzt etwas geschwächelt.

Bitcoin-Gold-Verhältnis | Quelle: Tradingview

Seit dem 17. Oktober hat sich hingegen Bitcoin wieder etwas besser entwickelt und Gold hat zeitweise 8,50 % verloren. Schließlich wurde das Edelmetall auch als Absicherung während des Handelskrieges gekauft, der nun teilweise gelöst wurde, während BTC eher als ein Risikoasset als ein Safe Haven behandelt wurde.

Dennoch handelt es sich bei der führenden Kryptowährung laut Aussagen von etwa des BlackRock-Geschäftsführers Larry Fink um digitales Gold. Denn er wird auch als ein Schutz gegenüber der Inflationsrate betrachtet, was vor allem auf die deflationären Tokenomics mit einer festen Gesamtversorgung von 21 Mio. BTC zurückzuführen ist.

So weit könnte Bitcoin basierend auf dem aktuellen Goldpreis steigen

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt das Bitcoin-Gold-Verhältnis bei 27,92, sodass fast 28 Unzen des Edelmetalls benötigt werden, um nur 1 BTC zu erwerben. Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu dem Markttief im Jahr 2023, als es noch bei rund 9 Unzen lag.

Da das Verhältnis in der Vergangenheit immer stärker zugenommen hat, ist auch das Erreichen des AZH möglich. Zudem ist Bitcoin streng limitiert, während das Edelmetall auch im Weltall gefunden und über Fusionsreaktoren hergestellt werden kann.

Noch im November des Jahres 2024 notierte das BTC-Gold-Verhältnis bei 40 Unzen. Geht man nun von dem aktuellen Bitcoin-Preis von 113.910 USD und einem seitwärts laufenden Goldpreis aus, so würde BTC bei einem Preis in Höhe von 165.100 USD notieren, was rund 45 % über dem aktuellen Niveau ist.

Verhältnis Zielpreis bei 4.127 USD Gold/oz Abweichung 27,6 oz (aktuell) 113.910 USD Basiswert 30 oz 123.825 USD 9% 35 oz 144.460 USD 27% 40 oz 165.100 USD 45%

Ähnlich sieht das Steigerungspotenzial von Bitcoin im Vergleich zu dem Nasdaq 100 aus, die beide eine hohe positive Korrelation aufweisen und auf eine Unterbewertung von Bitcoin in Höhe von 40 % hinweisen. Noch wesentlich günstiger ist hingegen Ethereum gegenüber BTC bewertet, wobei ein Kursanstieg in der nächsten Zeit von rund 100 % in Aussicht steht.

All dies deutet in nächster Zeit auf steigende Kryptopreise hin, sofern nicht auch der Goldpreis fällt und somit niedrigere Bitcoin-Kurse in Aussicht stellt. Ebenso treiben zahlreiche weitere Katalysatoren wie die förderliche Regulierung, die Krypto-Treasuries, die Krypto-ETFs, die Krypto-Reserven, die zunehmende Adoption und mehr.

So können Sie datenbasiert profitabler traden

Die Beispiele der Verhältnisse der verschiedenen Assets zueinander sind wichtige Daten, welche von Investoren berücksichtigt werden sollen. Jedoch gibt es noch viele weitere, weshalb der neuartige Krypto-Handelsroboter von Snorter gestartet wurde. Er soll Anfängern und Fortgeschrittenen Tools und Features gewähren, welche ihren Alltag bedeutend verbessern.

Eine der Kernkompetenzen des Trading-Bots liegt in dem frühzeitigen Aufspüren der besten Kryptoinvestments, bevor andere überhaupt von ihnen erfahren haben. Dies wird durch die schnelle Infrastruktur der Solana-Chain und das technologische Design mit Solana-Node, speziellem RPC-Zugang, Überwachung von Transaktionswarteschlangen und mehr erreicht.

Danach werden die Handelssignale noch einem vertieften Prüfungsverfahren unterzogen. Dieses soll dafür Sorge tragen, dass sich beispielweise betrügerische Smart Contracts, dünne Liquiditätspools und Coins ohne Smart Money aussortieren lassen. Ebenso müssen die Nutzer nicht mehr die Preisverzerrungen der MEV-Bots befürchten.

Allerdings soll der Snorter Bot nicht nur auf Solana handeln können. Ebenso sind im späteren Verlauf weitere Chains wie BSC, Ethereum, Base und Polygon geplant. Aber auch sonst soll das Projekt weiter expandieren, wie mit KI-basierten Handelsalgorithmen, Partnerschafen, Trading-Wettbewerben und mehr. Zudem unterstützt es Copytrading.

Da Snorter von Analysten als der beste Handelsroboter für den Kryptoraum bezeichnet wird, mit niedrigsten Gebühren und höchster Geschwindigkeit, konnte er wohl seine Konkurrenz wie Banana Gun mit seinem Vorverkauf mehrfach übertreffen. Ähnlich spektakuläre könnte sich der SNORT-Coin nach der Markteinführung entwickeln, da er für die maximalen Vorteile benötigt wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.