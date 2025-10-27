Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 27, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|Artis Real Estate Investment Trust
|October 30, 2025
|December 11, 2025
|S
|Aton Resources Inc.
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Avanti Gold Corp. *
|October 10, 2025
|December 9, 2025
|AS
|BP Silver Corp.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Backstageplay Inc.
|November 3, 2025
|December 19, 2025
|AS
|Bemetals Corp.
|November 4, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Blast Resources Inc.
|October 22, 2025
|November 28, 2025
|A
|CMP Mining Inc.
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|A
|CROWN POINT ENERGY INC
|November 7, 2025
|December 17, 2025
|A
|Carlin Gold Corporation
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Consolidated Tanager Limited
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Cornish Metal Inc. *
|October 8, 2025
|December 3, 2025
|S
|Current Water Technologies Inc
|November 7, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Darelle Online Solutions Inc.
|November 27, 2025
|January 5, 2025
|A
|Daura Gold Corp.
|November 10, 2025
|December 17, 2025
|AG
|EAGLE PLAINS RESOURCES LTD
|November 7, 2025
|December 19, 2025
|A
|EMP Metals Corp.
|November 10, 2025
|December 15, 2025
|A
|Edge Total Intelligence Inc.
|November 10, 2025
|December 16, 2025
|AS
|Else Nutrition Holdings Inc.
|November 10, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Enduro Metals Corporation
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AG
|FendX Technologies Inc.
|October 31, 2025
|December 9, 2025
|A
|Fidelity Minerals Corp.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|First American Uranium Inc. *
|October 6, 2025
|December 3, 2025
|A
|Golden Pursuit Resources Ltd.
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|AS
|Hansco Capital Corp.
|November 6, 2025
|December 11, 2025
|AGS
|Highcliff Metals Corp.
|November 6, 2025
|December 16, 2025
|AG
|Highland Critical Minerals Corp
|September 22, 2025
|November 21, 2025
|AS
|INSPIRE SEMICONDUCTOR HOLDINGS
|November 5, 2025
|December 10, 2025
|AS
|Inverite Insights Inc.
|October 31, 2025
|December 11, 2025
|A
|Juggernaut Exploration LTD.
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|AGS
|Kingfisher Metals Corp.
|November 7, 2025
|December 12, 2025
|AG
|Klondike Silver Corp.
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|AGS
|LQWD Technologies Corp.
|November 5, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Lions Bay Capital Inc.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AG
|Little Fish Acquisition I Corp
|November 5, 2025
|December 10, 2025
|A
|Loncor Gold Inc.
|November 10, 2025
|December 11, 2025
|S
|Lucky Minerals Inc.
|October 29, 2025
|December 10, 2025
|A
|MTB Metals Corp.
|October 30, 2025
|December 11, 2025
|S
|Manning Ventures Inc.
|November 12, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Mines d'Or Orbec Inc.
|November 10, 2025
|December 15, 2025
|S
|NU E Power Corp.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Nations Royalty Corp.
|October 24, 2025
|December 16, 2025
|AS
|Newfoundland Discovery Corp
|November 12, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Nobel Resources Corp. *
|October 31, 2025
|December 16, 2025
|AGS
|North Arrow Minerals Inc.
|November 12, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Northern Lion Gold Corp.
|November 11, 2025
|December 16, 2025
|A
|Northern Silicon International
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AG
|Oceanic Iron Ore Corp.
|November 13, 2025
|December 30, 2025
|AG
|PPX MINING CORP
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AS
|PRINCE SILVER CORP
|November 11, 2025
|December 16, 2025
|A
|Petrox Resources Corp.
|November 10, 2025
|December 15, 2025
|AS
|Planet Ventures Inc.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AG
|Plantify Foods, Inc.
|November 4, 2025
|December 8, 2025
|AG
|Pulse Oil Corp.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AG
|QMC Quantum Minerals Corp.
|November 14, 2025
|December 30, 2025
|AS
|Quebec Rare Earth Elements Corp
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AS
|RIZE ONCOLOGY INC
|November 10, 2025
|December 11, 2025
|AS
|Sable Resources Ltd.
|November 4, 2025
|December 5, 2025
|AS
|Sangoma Technologies Corp
|November 11, 2025
|December 16, 2025
|AS
|Santacruz Silver Mining Ltd. *
|October 15, 2025
|November 20, 2025
|AGS
|Sasquatch Resources Corp.
|November 5, 2025
|December 11, 2025
|A
|Signature Resources Ltd
|October 24, 2025
|December 5, 2025
|AS
|Solstice Gold Corp.
|November 12, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Step Energy Services Ltd.
|October 28, 2025
|December 12, 2025
|S
|Stockwords Gold Inc.
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|AG
|Tactical Resources Corp. *
|October 17, 2025
|December 5, 2025
|AS
|TempraMed Technologies Ltd.
|November 10, 2025
|December 16, 2025
|A
|Thunderbird Entertainment Grp
|November 18, 2025
|December 18, 2025
|AGS
|Trailbreaker Resources Ltd
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|Triple One Metals Inc.
|November 5, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Turnium Technology Group Inc.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AS
|VR Resources Ltd. *
|November 4, 2025
|December 5, 2025
|A
|Vecima Networks Inc
|November 7, 2025
|December 9, 2025
|AG
|WildBrain Ltd.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AGS
|Wildsky Resources Inc.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Windfall Geotek Inc.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AG
|XORTX Therapeutics Inc.
|November 4, 2025
|December 12, 2025
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
